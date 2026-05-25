Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη - Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Η εντολή του κ. Κορέα προς το Τμήμα Αθλητικής Βίας, είναι να διαβιβάσει τη δικογραφία σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν διάπραξη αυτεπάγγελτα διωκόμενων αδικημάτων

Την εξέταση των βίντεο που καταγράφουν επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες το βράδυ στο ΟΑΚΑ, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας στο τμήμα Αθλητικής βίας.

Ο εισαγγελέας ζητά από τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΛΑΣ, να μελετήσουν κάθε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, είτε από το κύκλωμα του σταδίου, είτε από άλλες πηγές, όπου καταγράφηκε το περιστατικό μεταξύ των δύο, κατά την διάρκεια του τελικού final four, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης και να αναζητήσουν αν προκύπτει η διάπραξη αυτεπαγγέλτως διωκόμενης αξιόποινης πράξης.

Η εντολή του κ. Κορέα προς το Τμήμα Αθλητικής Βίας, είναι να διαβιβάσει τη δικογραφία σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν διάπραξη αυτεπάγγελτα διωκόμενων αδικημάτων ώστε να προχωρήσει η ποινική διαδικασία.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διάπραξη αδικημάτων που δεν επιτρέπουν αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση το θέμα θα κλείσει εκτός εάν φέρει την υπόθεση στη Δικαιοσύνη κάποια από τις δύο πλευρές με την υποβολή μήνυσης.

Πηγή: www.skai.gr

 

Διαβαστε ακομη