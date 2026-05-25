ΜΜΕ Τουρκίας: «Πρώτος στόχος της Μπεσίκτας ο Νίκολιτς»

Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε αναζήτησή προπονητή και σύμφωνα με όσα αναφέρει η τουρκική ιστοσελίδα medyasiyahbeyaz.com στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το όνομα του Μάρκο Νίκολιτς.

Όπως αναφέρουν στη γειτονική χώρα, μπορεί για τον πάγκο της Μπεσίκτας να έπαιζαν οι Φιλίπε Λουίς και Ποστέκογλου ωστόσο πλέον όπως αναφέρεται τα δεδομένα άλλαξαν και ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ είναι η πρώτη επιλογή.

«Η απόφαση για τον νέο προπονητή θα ληφθεί στη συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Μπεσίκτας, Σερντάλ Αντάλι, και του διευθυντή ποδοσφαίρου, Έντερ Όζεν. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, έχει αναδειχθεί ως η κορυφαία επιλογή», αναφέρουν οι Τούρκοι.

Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την ΑΕΚ ενώ πρόσφατα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα αποκάλυψε πως υπάρχει πρόθεση από πλευράς Ένωσης να προτείνει επέκταση της συνεργασίας στον Σέρβο τεχνικό.

