Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας

Θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών. Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός που φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το πρωί της Δευτέρας (25/5) άφησε την τηελευταία του πνοή σκοπίζοντας τη θλίψη στη γενέτειρά του την Δράμα, στα παιδιά του, στην οικογένειά του, αλλά και σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Άντζας ξεκίνησε τη καριέρα του στον Πανδραμαϊκό, προτού μετακομίσει το 1995 στη Ξάνθη. Έπειτα από τρια χρόνια στη Ξάνθη, πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, όπου και έκατσε για 5 σεζόν, κατακτώντας 5 πρωταθλήματα Ελλάδας και 1 κύπελλο. Μετά από δύο μικρά περάσματα σε Δόξα Δράμας και Α.Ο Ξάνθης, το 2007 επέστρεψε και πάλι στο λιμάνι της καρδιάς του, κατακτώντας δυο double σε ισάριθμες σεζόν (2007-2008, 2008-2009) καθώς και το Σούπερ Καπ Ελλάδας το 2007.

Ο 49χρόνος αμυντικός ήταν επίσης διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, καταγράφωντας 26 συμμετοχές από το 1999 έως και το 2008.

