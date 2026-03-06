ΠΑΟΚ: Επαγγελματικό συμβόλαιο για τον 16χρονο Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ

Σε μια σημαντική επένδυση για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου προέβη ο ΠΑΟΚ.

Το απόγευμα της Παρασκευής (06/03) η διοίκηση του «δικεφάλου του βορρά» ανακοίνωσε πως ο Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο.

Ο 16χρονος διεθνής με τις μικρές Εθνικές της χώρας μας είναι γιος του Ντορίβα Ντοριβάλ, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε Ξάνθη, Θρασύβουλο, Αναγέννηση Καρδίτσας, Διαγόρα και Κηφισιά.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 16χρονου Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ και την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου με ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2028.Ο Ιωάννης Νέτο γεννήθηκε στην Ξάνθη τον Αύγουστο του 2010, έχει ελληνική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα, είναι μέσος και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Παίδων και ανήκει πλέον στο ρόστερ της Κ17.Καλώς ήρθες, Ιωάννη!».