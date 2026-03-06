Η τοποθέτηση από την ΑΕΚ για τις κινήσεις για προπονητή

Για τις κινήσεις προκειμένου να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Ιμανόλ Ιδιάκεθ στον πάγκο της ομάδας αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Ακρίτα.

«Δεν είναι θέμα χρονοδιαγράμματος. Μετά την αποχώρηση του Ιδιάκεθ ουσιαστικά πορευόμαστε με τον Κάρλες Μαρτίνες. Όποτε είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε συμφωνία με κάποιο προπονητή θα το ανακοινώσουμε. Από την στιγμή που δεν υπάρχει ανακοίνωση σημαίνει πως δεν υπάρχει κάτι νεότερο» ανάφερε.

Σε ερώτηση εάν αποτελεί προϋπόθεση να είχε εμπειρία από το κυπριακό πρωτάθλημα, σημείωσε: «Είναι σημαντικό σίγουρα αλλά από την στιγμή που δεν έχουμε καταλήξει σε κάποια επιλογή, δεν μπορώ να το πω».