«Κάνουμε το σωστό, δείχνει να δουλεύει»

Οι δηλώσεις του Άλφα Ντιουνκού στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV ενόψει του Σαββατιάτικου (07/03) αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου.

Ο παίκτης της Ομόνοιας αναφέρθηκε αρχικά στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, προτού μιλήσει για τη νέα πρόκληση.

«Νομίζω πως δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζουν πολλά. Θεωρώ ότι κάνουμε το σωστό σε όλη τη χρονιά, πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει και το οποίο δείχνει να δουλεύει» είπε μεταξύ άλλων, σχετικά με τη διατήρηση της διαφοράς των έξι βαθμών.

Πιο κάτω το βίντεο με τις δηλώσεις του: