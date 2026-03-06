ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αταμάν: «Έχω γίνει χορηγός της Ευρωλίγκας με τόσα πρόστιμα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αταμάν: «Έχω γίνει χορηγός της Ευρωλίγκας με τόσα πρόστιμα»

Το παράπονο του Εργκίν Αταμάν για τα πρόστιμα που του έχουν επιβληθεί.

Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε παράπονο για τα πρόστιμα που έχει κληθεί να πληρώσει στην Ευρωλίγκα με τελευταίο αυτό για την αποβολή του στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρί.

«Μου επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ επειδή μίλησα εναντίον των διαιτητών. Είμαι ήδη ένας από τους χορηγούς της EuroLeague. Στο Ισραήλ, 10.000 άνθρωποι με έβριζαν, αλλά η Μακάμπι έλαβε ελαφρύτερη ποινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιρροή του Εργκίν Αταμάν είναι μεγαλύτερη. Μάλλον έτσι το βλέπει η Ευρωλίγκα», τόνισε μιλώντας στο τουρκικό TRT Spor και πρόσθεσε:

«Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου της EuroLeague βασίζονται, φυσικά, σε ένα νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα είναι ότι η EuroLeague δεν διορίζει εξουσιοδοτημένο άτομο για να επιβλέπει την οργάνωση των αγώνων. Οι μόνοι υπεύθυνοι είναι οι διαιτητές. Οι διαιτητές επικεντρώνονται αποκλειστικά στη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις. Σε έναν οργανισμό με τόσο σημαντική επένδυση, ένας αξιωματούχος της EuroLeague θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία να αποτρέψει αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, ζητήματα όπως πανό ή προσβλητική γλώσσα... Δεν τα αποτρέπουν αυτά τα πράγματα. Αντίθετα, απλώς επιβάλλουν ποινές που βασίζονται αποκλειστικά στους δικούς τους πειθαρχικούς κανονισμούς. Κατά συνέπεια, όσοι επηρεάζονται αρνητικά διαμαρτύρονται σοβαρά».

Ο Τούρκος τεχνικός ελπίζει με την είσοδο του ΝΒΑ Europe η Ευρωλίγκα θα δει πιο σοβαρά τέτοια ζητήματα. «Ελπίζω ότι με τη συμμετοχή του NBA Europe, η Ευρωλίγκα θα γίνει ένας πολύ πιο σοβαρός οργανισμός. Για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο σήμερα, υπάρχει ένας επίτροπος γηπέδου στους αγώνες του Champions League. Υπάρχει επίσης ένας παρατηρητής γηπέδου στους αγώνες της FIBA. Έρχονται ακόμη και πριν από τους αγώνες των εθνικών μας ομάδων για να επιβλέπουν. Το παίρνουν τόσο σοβαρά. Η EuroLeague, από την άλλη πλευρά, επικεντρώνεται μόνο στο ίδιο το παιχνίδι. Εάν το NBA Europe και η EuroLeague συγχωνευθούν, αυτό θα ήταν επίσης μια θετική εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή, το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει αποκτήσει πολύ υψηλή τηλεθέαση. Υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός εδώ. Τα αθλήματα παρακολουθούνται πολύ στενά στην Τουρκία. Φυσικά, όταν οι σύλλογοι και οι προπονητές μας βρίσκονται σε μειονεκτική θέση με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει σοβαρή αντίδραση».

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟ: Γύρος του θριάμβου στην «ΑΕΚ Αρένα»

Φούτσαλ

|

Category image

Η τοποθέτηση από την ΑΕΚ για τις κινήσεις για προπονητή

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Ακρίτας 1-0

ΑΕΚ

|

Category image

Αταμάν: «Έχω γίνει χορηγός της Ευρωλίγκας με τόσα πρόστιμα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

H πρώτη ενδεκάδα του Μαρτίνεθ

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Κάλεσμα στον κόσμο για «οικονομική και αγωνιστική ενίσχυση!»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Επαγγελματικό συμβόλαιο για τον 16χρονο Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ

Ελλάδα

|

Category image

Έβδομος ο Χριστοδουλίδης στο GRAND PRIX της Αυστρίας!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συνελήφθη να οδηγεί σε κατάσταση μέθης ο Ντίλον Μπρουκς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Απόλλων: «Ανικανότητα και επιτηδευμένη αδιαφορία των διαιτητών»

Φούτσαλ

|

Category image

Αργεί ακόμη το… ταμείο

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Γκουαρντιόλα δίνει το «δαχτυλίδι» της διαδοχής στον Μαρέσκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Το παλεύει για το ντέρμπι ο Μόρις

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρόστιμο 15.000 ευρώ στην Ρεάλ Μαδρίτης για ναζιστικό χαιρετισμό οπαδού της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής μας ενόψει Ρουμανίας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη