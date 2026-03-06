Αταμάν: «Έχω γίνει χορηγός της Ευρωλίγκας με τόσα πρόστιμα»

Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε παράπονο για τα πρόστιμα που έχει κληθεί να πληρώσει στην Ευρωλίγκα με τελευταίο αυτό για την αποβολή του στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρί.

«Μου επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ επειδή μίλησα εναντίον των διαιτητών. Είμαι ήδη ένας από τους χορηγούς της EuroLeague. Στο Ισραήλ, 10.000 άνθρωποι με έβριζαν, αλλά η Μακάμπι έλαβε ελαφρύτερη ποινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιρροή του Εργκίν Αταμάν είναι μεγαλύτερη. Μάλλον έτσι το βλέπει η Ευρωλίγκα», τόνισε μιλώντας στο τουρκικό TRT Spor και πρόσθεσε:

«Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου της EuroLeague βασίζονται, φυσικά, σε ένα νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα είναι ότι η EuroLeague δεν διορίζει εξουσιοδοτημένο άτομο για να επιβλέπει την οργάνωση των αγώνων. Οι μόνοι υπεύθυνοι είναι οι διαιτητές. Οι διαιτητές επικεντρώνονται αποκλειστικά στη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις. Σε έναν οργανισμό με τόσο σημαντική επένδυση, ένας αξιωματούχος της EuroLeague θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία να αποτρέψει αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, ζητήματα όπως πανό ή προσβλητική γλώσσα... Δεν τα αποτρέπουν αυτά τα πράγματα. Αντίθετα, απλώς επιβάλλουν ποινές που βασίζονται αποκλειστικά στους δικούς τους πειθαρχικούς κανονισμούς. Κατά συνέπεια, όσοι επηρεάζονται αρνητικά διαμαρτύρονται σοβαρά».

Ο Τούρκος τεχνικός ελπίζει με την είσοδο του ΝΒΑ Europe η Ευρωλίγκα θα δει πιο σοβαρά τέτοια ζητήματα. «Ελπίζω ότι με τη συμμετοχή του NBA Europe, η Ευρωλίγκα θα γίνει ένας πολύ πιο σοβαρός οργανισμός. Για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο σήμερα, υπάρχει ένας επίτροπος γηπέδου στους αγώνες του Champions League. Υπάρχει επίσης ένας παρατηρητής γηπέδου στους αγώνες της FIBA. Έρχονται ακόμη και πριν από τους αγώνες των εθνικών μας ομάδων για να επιβλέπουν. Το παίρνουν τόσο σοβαρά. Η EuroLeague, από την άλλη πλευρά, επικεντρώνεται μόνο στο ίδιο το παιχνίδι. Εάν το NBA Europe και η EuroLeague συγχωνευθούν, αυτό θα ήταν επίσης μια θετική εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή, το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει αποκτήσει πολύ υψηλή τηλεθέαση. Υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός εδώ. Τα αθλήματα παρακολουθούνται πολύ στενά στην Τουρκία. Φυσικά, όταν οι σύλλογοι και οι προπονητές μας βρίσκονται σε μειονεκτική θέση με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει σοβαρή αντίδραση».