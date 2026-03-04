ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βασίλης Δανιήλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βασίλης Δανιήλ

Κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες σε πολλές ομάδες.

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Δανιήλ, μία από τις γνωστές μορφές της ελληνικής προπονητικής.

Γεννημένος στις 3 Αυγούστου 1938, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Καβάλα και στον τοπικό Ηρακλή. Η καριέρα του ως ποδοσφαιριστής ολοκληρώθηκε πρόωρα το 1964, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό, γεγονός που τον οδήγησε αργότερα στην προπονητική.

Σε ηλικία 34 ετών άρχισε την πορεία του στους πάγκους, μια διαδρομή που κράτησε περίπου τέσσερις δεκαετίες. Η πρώτη του ομάδα ήταν η Νίκη Βόλου το 1973, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στη Γερμανία για σπουδές στη φημισμένη σχολή προπονητών της Κολωνίας. Από την ίδια σχολή αποφοίτησε έναν χρόνο αργότερα και ο Ότο Ρεχάγκελ.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάστηκε σε αρκετούς συλλόγους, μεταξύ των οποίων ο ΑΟ Πάτραι, η Ξάνθη, η Δήμητρα Τρικάλων και ο Πτολεμαΐδας. Το 1979 ανέλαβε την Καβάλα, στην αρχή της εποχής του επαγγελματικού πρωταθλήματος, παραμένοντας στον πάγκο της ομάδας έως το 1982. Ακολούθησαν θητείες στην Καστοριά και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ενώ το 1986 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Με τους πράσινους κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες, οδηγώντας την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 1987-88, αποκλείοντας μεταξύ άλλων τη Γιουβέντους.

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρέθηκε σε τρεις διαφορετικές περιόδους (1986-1988, 1990-1992 και 1997-1999), σημειώνοντας 106 νίκες σε 161 αγώνες. Τη σεζόν 1990-91 κατέκτησε με το «τριφύλλι» το νταμπλ, πανηγυρίζοντας πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε ακόμη στον Ολυμπιακό Βόλου, την ΑΕΛ και τον Πανηλειακό, ενώ είχε και τρεις διαφορετικές θητείες στην Ξάνθη. Το 2010 επέστρεψε στην ακριτική ομάδα από διοικητικό πόστο ως τεχνικός διευθυντής των τμημάτων υποδομής, ενώ το 2012 ανέλαβε προσωρινά την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας.

Ο Δανιήλ διετέλεσε επίσης ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας την περίοδο 1999-2001. Στο διάστημα αυτό καθοδήγησε τη γαλανόλευκη σε 30 αγώνες, με απολογισμό 14 νίκες, οκτώ ισοπαλίες και οκτώ ήττες.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έτσι έφυγε ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Κλότσησε ευκαιρίες για να ανάψει τη... φλόγα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σε ρυθμούς τελικού Κυπέλλου Futsal - Από τόσα εισητήρια πήραν οι δύο ομάδες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ξανά «απόρθητο φρούριο» η έδρα της Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει τον Αλέγκρι για αντικαταστάτη του Αρμπελόα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οκτώ clean sheets και συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα ο Ταλιχμανίδης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αρχίζει ξανά προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Εσθονία η Εθνική Ανδρών Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Ανακοίνωσε πακέτων εισιτηρίων ο ΑΠΟΕΛ: «Η ομάδα μας επανέρχεται και αντεπιτίθεται»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στο «Κύπελλο Κερύνειας» Σπόρτιγκ στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο «Λάκης Ψημολοφίτης»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στο «Κύπελλο Λεμεσού Περικλής Τάνος» στο Αεροβόλο Τουφέκι και Αεροβόλο Πιστόλι

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: «Η ώρα είναι τώρα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συμφώνησε με τον Ολυμπιακό ο Εθνικός και… εν αναμονή της απόφασης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βασίλης Δανιήλ

Ελλάδα

|

Category image

Έχουν σημασία για τον Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Στο… μικροσκόπιο της ΑΕΚ ο Σα Πίντο και όχι μόνο

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη