Στο «Κύπελλο Λεμεσού Περικλής Τάνος» στο Αεροβόλο Τουφέκι και Αεροβόλο Πιστόλι

Δύο νέα Παγκύπρια ρεκόρ σημειώθηκαν στο δεύτερο αγώνα σταθερού στόχου του 2026, στο Αεροβόλο Τουφέκι Εφήβων στο Αεροβόλο Πιστόλι Νεανίδων, στο «Κύπελλο Λεμεσού Περικλής Τάνος», το οποίο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου «Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά.

Ο νεαρός «σκοπευτής των ρεκόρ», ο Έφηβος Αχιλλέας Σοφοκλέους της ΣΚΟΛΕΥ, πέτυχε νέο Παγκύπριο ρεκόρ στο Αεροβόλο Τουφέκι με 626.5 βαθμούς καταρρίπτοντας για δεύτερη φορά φέτος το δικό του ρεκόρ, που ήταν 624.7 βαθμούς και το πέτυχε στο «Κύπελλο Αμμοχώστου» πριν από ένα περίπου μήνα.

Νέο Παγκύπριο ρεκόρ Νεανίδων, πέτυχε επίσης η Κωνσταντίνα Μαρκίδου της ΣΚΟΛΕΥ στο Αεροβόλο Τουφέκι με 617.1 βαθμούς.

AΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ

Νικητής στο Αεροβόλο Πιστόλι ανδρών αναδείχθηκε ο Μάριος Αριστείδου της ΕΛΕΣΚΟ με 554 βαθμούς. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Παναγιώτης Σεβαστίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 542 βαθμούς. Στην τρίτη θέση ισοβάθμησαν με 541 βαθμούς ο Κωνσταντίνος Γρηγορίου και ο Νικόλαος Παπαδόπουλος και οι δύο της ΣΚΟΛΕΥ. Τελικά, τρίτος κατετάγη ο Γρηγορίου με 9 ίννερ τενς έναντι 6 του Παπαδόπουλου.

Στην Κατηγορία Εφήβων, νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Καμπούρης της ΣΚΟΛΑΡ με 551 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Ραφαήλ Δημητρίου της ΕΛΕΣΚΟ με 527 βαθμούς.

Στην Κατηγορία SH1A Ανδρών την πρώτη θέση κατέκτησε ο Νίκος Δημητρίου της ΣΚΟΑΜ με 515 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Γιώργος Παπαηλία της ΣΚΟΛΑΡ με 488 βαθμούς.

Ψηλές επιδόσεις είχαμε και στην Κατηγορία Γυναικών, όπου την πρώτη θέση εξασφάλισε η Παναγιώτα Χαραλάμπους της ΕΛΕΣΚΟ με 555 βαθμούς. Δεύτερη με μόλις ένα βαθμό διαφορά, 554, κατετάγη η Χριστιάνα Γεωργίου της ΣΚΟΛΕΥ και τρίτη η Ναταλία Αλκιβιάδου επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με 542 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Νεανίδων, νικήτρια αναδείχθηκε η Αντριάνα Κυρίλλου της ΣΚΟΛΕΥ με 517 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Κορασίδων, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Αναστασία Μιχαήλ της ΣΚΟΛΕΥ με 417 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων νικητής αναδείχθηκε ο Ιωάννης Θεοδότου της ΣΚΟΛΕΥ με 530 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Σωτήρης Ζερβός επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με 516 βαθμούς, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε ο Ιωάννης Χ’’Δημητρίου της ΕΛΕΣΚΟ με 291 βαθμούς.

Τέλος στην Κατηγορία Παίδων με ΣΤΑΝΤ, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Παναγιώτης Παναγή της ΣΚΟΛΕΜ με 388 βαθμούς, ενώ δεύτερος κατετάγη ο Αντώνης Χαραλάμπους της ΣΚΟΛΕΥ με 347 βαθμούς.

ΕΛΑΜΨΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Πραγματοποιώντας άλλη μια εκπληκτική εμφάνιση, ο Έφηβος Σκοπευτής της ΣΚΟΛΕΥ Αχιλλέας Σοφοκλέους, επιβεβαίωσε τις τεράστιες δυνατότητες του, πετυχαίνοντας όπως και στον πρώτο αγώνα, το «Κύπελλο Αμμοχώστου» νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Εφήβων και Ανδρών στο Αεροβόλο Τουφέκι.

Ο Σοφοκλέους βελτίωσε το δικό του προηγούμενο ρεκόρ (624.7) κατά 1.8 βαθμούς κατακτώντας την πρώτη θέση με την καλύτερη επίδοση 626.5 βαθμούς. Τη δεύτερη και τρίτη θέση στην Κατηγορία Εφήβων κατέκτησαν δύο σκοπευτές της ΣΚΟΛΕΥ. Δεύτερος κατετάγη ο Ανδρέας Ηρακλέους με 594.5 βαθμούς και τρίτος ο Ιωάννης Παπαϊωάννου με 594.2 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Ανδρών, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Γιώργος Ευαγγέλου της ΣΚΟΛΕΥ με 611.4 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Ανδρών SH1A στο Αεροβόλο Τουφέκι, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΥ με 417.4 βαθμούς.

Στην Κατηγορία γυναικών, Νικήτρια αναδείχθηκε η Μαριλένα Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΥ με 618.7 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Νεανίδων την πρώτη θέση εξασφάλισε η Κωνσταντίνα Μαρκίδου της ΣΚΟΛΕΥ, πετυχαίνοντας μάλιστα Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Νεανίδων με 617.1 βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Κατερίνα Χαρή επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με 609.6 βαθμούς.

Στο Αεροβόλο Τουφέκι Κορασίδων νικήτρια ήταν η Σάββια Χριστοδούλου της ΣΚΟΛΑΡ με 584.8 βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Μυριάνθη Νικολάου της ΣΚΟΛΕΜ με 582.6 βαθμούς και τρίτη η Ελίσα Νησιώτου της ΣΚΟΛΕΥ με 567.8 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων με ΣΤΑΝΤ, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Σωτήρης Χριστοφή της ΣΚΟΛΕΜ με 402.6 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Γιώργος Δήμου της ΕΛΕΣΚΟ με 380.7 βαθμούς και τρίτος ο Jason Philip Atkinson της ΣΚΟΛΕΥ με 321.8 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Κορασίδων με ΣΤΑΝΤ, νικήτρια αναδείχθηκε η Μαρία Δημητρίου της ΣΚΟΛΑΡ με 409.1 βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Χαρά Χριστοδουλίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 394.7 βαθμούς και τρίτη η Μαρία Γάτου της ΣΚΟΛΑΡ με 348.7 βαθμούς.

Στο Αεροβόλο Τουφέκι Παμπαίδων, νικητής αναδείχθηκε ο Αλέξης Μαυρομμάτης της ΣΚΟΛΕΜ με 392.5 βαθμούς και δεύτερος ο Νικόλας Σάντου της ΣΚΟΛΕΥ με 246.2 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παγκορασίδων την πρώτη θέση κατέκτησε η Ζωή Ροδοσθένους της ΣΚΟΛΕΜ με 348.8 βαθμούς και τη δεύτερη η Laida Atkinson της ΣΚΟΛΕΥ με 300.4 βαθμούς.

Τα έπαθλα στους νικητές του «Κυπέλλου Λεμεσού Περικλής Τάνος», στο Αεροβόλο Τουφέκι και Αεροβόλο Πιστόλι απένειμαν, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΚΟΚ Μιχάλης Διάκος, ο Αντιπρόεδρος της ΣΚΟΛΕΜ Δημήτρης Αντωνίου και ο Πρόεδρος της ΕΛΕΣΚΟ Ανδρέας Φιακάς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1. Μάριος Αριστείδου ΕΛΕΣΚΟ 554

2. Παναγιώτης Σεβαστίδης ΣΚΟΛΕΥ 542

3. Κωνσταντίνος Γρηγορίου ΣΚΟΛΕΥ 541

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Γιώργος Καμπούρης ΣΚΟΛΑΡ 551

2. Ραφαήλ Δημητρίου ΕΛΕΣΚΟ 527

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ SH1A

1. Νίκος Δημητρίου ΣΚΟΑΜ 515

2. Γιώργος Παπαηλία ΣΚΟΛΑΡ 488

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Παναγιώτα Χαραλάμπους ΕΛΕΣΚΟ 555

2. Χριστιάνα Γεωργίου ΣΚΟΛΕΥ 554

3. Ναταλία Αλκιβιάδου ΣΚΟΛΕΥ 542

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Αντριάνα Κυρίλλου ΣΚΟΛΕΥ 517

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Αναστασία Μιχαήλ ΣΚΟΛΕΜ 417

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1. Ιωάννης Θεοδότου ΣΚΟΛΕΥ 530

2. Σωτήρης Ζερβός ΣΚΟΛΕΥ 516

3. Ιωάννης Χ’’Δημητρίου ΕΛΕΣΚΟ 291

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Παναγιώτης Παναγή ΣΚΟΛΕΜ 388

2. Αντώνης Χαραλάμπους ΣΚΟΛΕΥ 347

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1. Γιώργος Ευαγγέλου ΣΚΟΛΕΥ 611.4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Αχιλλέας Σοφοκλέους ΣΚΟΛΕΥ 626.5 ΝΠΡ

2. Ανδρέας Ηρακλέους ΣΚΟΛΕΥ 594.5

3. Ιωάννης Παπαϊωάννου ΣΚΟΛΕΥ 594.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ SH1A

1. Ανδρέας Αντωνίου ΣΚΟΛΕΥ 417.4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Μαριλένα Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΕΥ 618.7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Κωνσταντίνα Μαρκίδου ΣΚΟΛΕΥ 617.1 ΝΠΡ

2. Κατερίνα Χαρή ΣΚΟΛΕΥ 609.6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1. Γιώργος Τούμπας ΣΚΟΛΕΜ 575.8

2. Νέστορας Μιχαήλ ΣΚΟΛΕΥ 531.0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Σάββια Χριστοδουλίδου ΣΚΟΛΑΡ 584.8

2. Μυριάνθη Νικολάου ΣΚΟΛΕΜ 582.6

3. Ελίσα Νησιώτου ΣΚΟΛΕΥ 567.8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Σωτήρης Χριστοφή ΣΚΟΛΕΜ 402.6

2. Γιώργος Δήμου ΕΛΕΣΚΟ 380.7

3. Jason Philip Atkinson ΣΚΟΛΕΥ 321.8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Μαρία Δημητρίου ΣΚΟΛΑΡ 409.1

2. Χαρά Χριστοδουλίδου ΣΚΟΛΕΥ 397.4

3. Μαρία Γάτου ΣΚΟΛΑΡ 348.7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

1. Αλέξης Μαυρομμάτης ΣΚΟΛΕΜ 392.5

2. Νικόλας Σάντου ΣΚΟΛΕΥ 246.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Ζωή Ροδοσθένους ΣΚΟΛΕΜ 348.8

2. Laida Atkinson ΣΚΟΛΕΥ 300.4