Έχουν σημασία για τον Μαρτίνς

Η κλήρωση για τα ημιτελικά κυπέλλου αργεί (24 Μαρτίου), ενώ ακόμη πιο μακριά είναι η διεξαγωγή των ματς αυτών (8 και 22 Απριλίου), με την ΑΕΛ φυσικά να έχει ως μεγάλο στόχο να βρεθεί στον τελικό.

Μπορεί μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ να χάθηκε το ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα μιας και έμεινε εκτός εξάδας, όμως έχουν σημασία για τον Ούγκο Μαρτίνς τα δύο ματς που θα δώσει η λεμεσιανή ομάδα για την ολοκλήρωση της α΄ φάσης.

Αυτά είναι το ένα με τον Απόλλωνα (τυπικά εκτός) και το άλλο με την Ομόνοια Αραδίππου (εντός). Είναι δύο αντιπάλοι με διαφορετικά χαρακτηριστικά που θα κρατήσουν σε εγρήγορση την ΑΕΛ. Γιατί, εφόσον κρατήσει την 7η θέση, το ματς που θα δώσει με την έναρξη των πλέι άουτ δεν θα προσφέρεται μιας και θα είναι με την Ένωση.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είναι αντιληπτό πως πρέπει να δώσει περισσότερη βάση στην άμυνα μιας και εκεί παρουσιάζεται το μεγάλο πρόβλημα. Δέχεται γκολ με σχετική ευκολία. Και όπως είπε μετά το τέλος του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, δεν φταίει μόνο ένας αλλά όσοι είναι στην ενδεκάδα.