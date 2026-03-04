Οκτώ clean sheets και συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα ο Ταλιχμανίδης!

Ο Χρήστος Ταλιχμανίδης μετά τη φυγή του από τον ΠΑΟΚ, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στο νησί μας αποσπάζοντας συμβόλαιο ενός έτους από τον Ολυμπιακό.

Αυτό, είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται να μετανιώνει, καθώς παρά την κακή παρουσία της ομάδας του, ο 24χρονος έχει εξαιρετική παρουσία έχοντας οκτώ φορές ανέπαφη την εστία του, αποκρούοντας μάλιστα και τρία πέναλτι σε 24 παιχνίδια που αγωνίστηκε μέχρι στιγμής φέτος.

Εάν οι μαυροπράσινοι καταφέρουν να μείνουν στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα θα προσπαθήσουν να κρατήσουν τον υψηλόσωμο τερματοφύλακα αφού θα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην παραμονή τους. Όμως, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται με το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και τον ίδιο να αποδίδει καλά στην Κύπρο, ίσως να έχει την ευκαιρία του σε μία μεγαλύτερη ομάδα του νησιού.

Α.Π .