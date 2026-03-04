Συμφώνησε με τον Ολυμπιακό ο Εθνικός και… εν αναμονή της απόφασης

Θετική ανταπόκριση βρήκε ο Ολυμπιακός, στο αίτημα που έστειλε στην ΚΟΠ για κάθοδο ξένου διαιτητή σε γήπεδο και VAR, στο παιχνίδι με τον Εθνικό.

Η ομάδα της Άχνας συμφώνησε με την πλευρά των μαυροπρασίνων, καθώς όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Άγγελος Βραχίμης, είναι σημαντική και η μάχη της παραμονής.

«Εγώ θα πω στο κομμάτι που αφορά τη διαιτησία, συμφωνώ με όλα όσα έχει πει ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και θα είναι σωστό να γίνει κάθοδος ξένων διαιτητών. Δεν είναι σημαντικά τα παιχνίδια μόνο που αφορούν τα πάνω στρώματα της βαθμολογίας αλλά και αυτά που αφορούν την παραμονή», ανέφερε μεταξύ άλλων (ΣΠΟΡ FM 95.0).