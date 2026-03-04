«Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει τον Αλέγκρι για αντικαταστάτη του Αρμπελόα»

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Corriere dello Sport», η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να κάνει μια τρίτη προσπάθεια για να υπογράψει τον Μαξ Αλέγκρι ως τον επόμενο προπονητή της το προσεχές καλοκαίρι.

Η «βασίλισσα» έχει από καιρό σε μεγάλη εκτίμηση τον τεχνικό από το Λιβόρνο, έχοντας φτάσει δύο φορές κοντά στο να τον διορίσει, με τη διοίκηση του συλλόγου να θεωρεί πως η τρίτη μπορεί να είναι και η... «φαρμακερή».

Η πρώτη προσέγγιση έγινε το 2019, μετά την επιτυχημένη θητεία του Ιταλού στη Γιουβέντους, με την οποία κατέκτησε πέντε συνεχόμενους τίτλους Serie A και τέσσερα Κύπελλα Ιταλίας, με την συμφωνία εν τέλει να ναυαγεί.

Η δεύτερη φορά ήρθε το 2021 όταν η Ρεάλ κατέληξε σε πλήρη συμφωνία διάρκειας τριών ετών και αξίας 8,5 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν, με μια συνάντηση της τελευταίας στιγμής όμως του Αλέγκρι με τον πρόεδρο της «γηραιάς κυρίας», Αντρέα Ανιέλι, να είναι αρκετή για να τον κρατήσει στο Τορίνο.

Ο ισχυρός άνδρας των «μερένχες», Φλορεντίνο Πέρεθ, απογοητευμένος από τις επιλογές των Τσάμπι Αλόνσο και Άλβαρο Αρμπελόα που διαδέχτηκαν τον Κάρλο Αντσελότι, φημολογείται πως προτιμά τώρα έναν αποδεδειγμένα έμπειρο τεχνικό.

Ο Αλέγκρι θεωρείται η ιδανική επιλογή, με το όνομα του να «φιγουράρει» δίπλα σε εκείνο του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος αυτήν τη στιγμή είναι συντονιστής της Red Bull και δεν ενδιαφέρεται, τουλάχιστον με τα έως τώρα δεδομένα, να επιστρέψει στους πάγκους.

Ο 58χρόνος προπονητής δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μίλαν μέχρι τον Ιούνιο του 2027, ενώ όπως αναφέρει το δημοσίευμα της «Corriere dello Sport», απολαμβάνει την επιστροφή του στους «Ροσονέρι» μετά από 11 χρόνια απουσίας.

Λατρεύει την πόλη, την ατμόσφαιρα και την καθημερινή δουλειά στο «Σαν Σίρο» ενώ πρόσφατα δήλωσε ότι θα μπορούσε να χτίσει ένα μακροπρόθεσμο έργο εκεί. «Είμαι απόλυτα συντονισμένος με τον σύλλογο... Είμαστε σε απόλυτη αρμονία με τη διοίκηση», είχε τονίσει ο Αλέγκρι πριν από την αναμέτρηση εναντίον της Κρεμονέζε τη Κυριακή (01/03).

