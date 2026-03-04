Στο… μικροσκόπιο της ΑΕΚ ο Σα Πίντο και όχι μόνο

Ασταμάτητες μοιάζουν οι εξελίξεις στην ΑΕΚ μετά τα δύο διαζύγια που προέκυψαν με Τσάβι Ρόκα και Ιμανόλ Ιδιάκεθ.

Οι έντονες αντιδράσεις του κόσμου μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής του Δ.Σ. το οποίο υπέβαλε ήδη την παραίτηση του. Αναπόφευκτα λοιπόν οι αποχωρήσεις άγγιξαν και το ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο έμεινε… ακέφαλο τις τελευταίες ώρες.

Οι πληροφορίες ωστόσο κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον για τον Ρικάρντο Σα Πίντο, γνωστός από το πέρασμα του στον ΑΠΟΕΛ, με τον οποίο κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Για την ώρα τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, παρά μόνο πως το όνομα του Πορτογάλου είναι στην σχετική λίστα.

Και δεν είναι το μόνο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως και ο Ραν Μπεν Σιμόν (επίσης γνωστός και αγαπητός στον κόσμο της ΑΕΚ) ενδιαφέρει την ομάδα της Λάρνακας, ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Εθνική Ισραήλ, μέχρι το 2028. Βέβαια, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην χώρα, ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα.