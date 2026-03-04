Αδιόρθωτη η Λίβερπουλ – Για πρώτη φορά τέτοιο στατιστικό στην Premier League

Η Λίβερπουλ ηττήθηκε σοκαριστικά από τη Γουλβς το βράδυ της Τρίτης με το τελικό 2-1 που διαμορφώθηκε στο 94’ και αυτό αποτέλεσε άλλο ένα «χαστούκι» που δέχονται οι Πρωταθλητές στις καθυστερήσεις.

Οι ήττες που έχουν έρθει από το 90’ και μετά για τους «κόκκινους» έγιναν πέντε, με την Premier League να μην δει ποτέ ξανά κάτι αντίστοιχο στη σύγχρονη ιστορία της.

Οι Κρίσταλ Πάλας, Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι και Γουλβς επιβλήθηκαν 2-1 με γκολ στον εξτρά χρόνο, ενώ, η Μπόρνμουθ είχε διαμορφώσει το υπέρ της 3-2 από… πλάγιο άουτ.