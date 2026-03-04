Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε ΠΑΟ-ΟΦΗ & Κηφισιά-ΠΑΟΚ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα για το πρωτάθλημα της Super League με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 18:00 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.38 στη νίκη της ομάδας του Μπενίτεθ, 4.60 στην ισοπαλία και 9.00 στη νίκη της ομάδας της Κρήτης. Ο καταλογισμός πέναλτι προσφέρεται στα 2.50, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να κερδίσει ο Παναθηναϊκός και στα δύο ημίχρονα δίνεται στα 3.20.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις 20:00 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 7.00 στη νίκη των γηπεδούχων, 4.45 στην ισοπαλία και 1.47 στην επικράτηση της ομάδας του Λουτσέσκου. Η υπόδειξη κόκκινης κάρτας προσφέρεται στα 3.95, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει ο ΠΑΟΚ και στα δύο ημίχρονα αποτιμάται στα 2.50.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Διαβαστε ακομη