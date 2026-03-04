ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξανά «απόρθητο φρούριο» η έδρα της Μπαρτσελόνα

Έχει 16/17 νίκες εντός έδρας

Η Μπαρτσελόνα ήταν ανέκαθεν μια ομάδα που στηριζόταν στην έδρα της, αφού το «Καμπ Νόου» αποτελούσε διαχρονικά ένα… φρούριο.

Αποδείχτηκε και στη ρεβάνς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου έψαχνε μια μυθική ανατροπή μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα και παραλίγο να την πετύχει. Με το τελικό 3-0 να αφήνει γλυκόπικρη γεύση στους «μπλαουγκράνα».

Η επιστροφή των Καταλανών στο σπίτι τους, αποδεικνύεται μείζονος σημασίας. Μπορεί η σεζόν να ξεκίνησε στο «Μονζουίκ», όπου τα αποτελέσματα ήταν επίσης επιτυχημένα, αλλά με την επιστροφή στο «Καμπ Νόου» και παρότι δεν είναι όλες οι θέσεις διαθέσιμες, η Μπαρτσελόνα σκορπά… τρόμο.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έχει δώσει 17 παιχνίδια εντός έδρας στη φετινή σεζόν για όλες τις διοργανώσεις. Ο απολογισμός της εκπληκτικός, αφού έχει 16 νίκες και μόλις 1 ήττα. Μάλιστα, η μοναδική ήττα ήρθε στη League Phase του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1, αλλά στο «Μονζουίκ».

Το… κάστρο των «μπλαουγκράνα» χτίζεται ξανά και δείχνει τρομερά ισχυρό!

