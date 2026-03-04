Ο Μεντιλίμπαρ αλλάζει πλάνο και «δείχνει» Ελ Κααμπί

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο Ολυμπιακός για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ομάδα είχε ρεπό τη δεύτερη ημέρα μετά τον αγώνα, όπως συνηθίζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και από σήμερα επιστρέφει στις προπονήσεις στου Ρέντη για να δουλέψει πάνω στο πλάνο της αναμέτρησης. Μετά από αρκετό καιρό, οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν σε σειρά αγώνων χωρίς μεσοβδόμαδες υποχρεώσεις.

Στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχει η αίσθηση ότι ο Μεντιλίμπαρ σκοπεύει να διαφοροποιήσει σε κάποιο βαθμό την προσέγγιση. Έχοντας δει τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να φεύγουν με διπλά από το Καραϊσκάκη μέσα στο 2026, ο Βάσκος τεχνικός θέλει να περιορίσει τα ρίσκα.

Πρώτη σκέψη είναι να επιδιώξει – στον βαθμό που μπορεί η ομάδα του – να παίξει περισσότερο με την μπάλα χαμηλά και λιγότερο με παιχνίδι στον αέρα. Παράλληλα, ζητούμενο είναι να μην παρουσιαστεί ξανά το φαινόμενο της υπερβολικής επιθετικότητας από τα πρώτα λεπτά, χωρίς προσοχή στα μετόπισθεν, όπως συνέβη σε ματς όπου ο Ολυμπιακός βρέθηκε να δέχεται γκολ μόλις στο 7’.

Ο στόχος είναι να περιοριστούν οι «γιόμες στο πουθενά» και να υπάρξει μεγαλύτερη ισορροπία, με περισσότερη ανάπτυξη από το έδαφος.

Σε επίπεδο προσώπων, όλα δείχνουν πως ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει προβάδισμα για το βασικό σχήμα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που πήρε μπρος, δεν φαίνεται να υπάρχει περιθώριο να μείνει εκτός για να προτιμηθεί ο Μεχντί Ταρέμι.

Η περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί αγωνιστικά πάνω στον Ελ Κααμπί στο ματς με τον Πανσερραϊκό, με την προσδοκία να «ξεμπουκώσει» και να βρει γκολ στις Σέρρες. Η αρχή έγινε και, όπως όλα δείχνουν, ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει κανονικά για την κορυφή της επίθεσης στο μεγάλο ντέρμπι με τους «ασπρόμαυρους».