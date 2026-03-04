Σε ρυθμούς τελικού Κυπέλλου Futsal - Από τόσα εισητήρια πήραν οι δύο ομάδες

Μέσα από τους ημιτελικούς αγώνες της Τρίτης, εισιτήριο συμμετοχής για το μεγάλο ραντεβού του τελικού εξασφάλισαν SKYLINK ΑΕΚ Λάρνακας και Απόλλωνας Λεμεσού.

Ο τελικός όπως ήδη ανακοινώθηκε θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου και ώρα 19:30 στο Τάσσος Παπαδόπουλος / Ελευθερία. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Cytavision.

Για σκοπούς έκδοσης εισιτηρίων γηπεδούχος ομάδα μετά από κλήρωση θα είναι η ΑΕΚ.

Οι φίλοι της ΑΕΚ θα παρακολουθήσουν τον τελικό από την κεντρική κερκίδα (Κερύνεια) και οι φίλοι του Απόλλωνα από την κερκίδα που βρίσκεται απέναντι από την κεντρική (Αμμόχωστος).

Η κάθε ομάδα θα παραλάβει από 400 εισιτήρια για προπώληση και την ημέρα του αγώνα δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στην αίθουσα που θα φιλοξενήσει τον τελικό. Για εξασφάλιση εισιτηρίου, απαραίτητη η κάρτα φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών. Η γενική είσοδος καθορίστηκε στα 10 ευρώ.

Οι θύρες για είσοδο των φιλάθλων στο Τάσσος Παπαδόπουλος / Ελευθερία θα ανοίξουν στις 18:30.

Η ΑΕΚ φτάνει στον τελικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πρώτη παρουσία για τον Απόλλωνα στην πρώτη του συμμετοχή στις διοργανώσεις του Futsal.