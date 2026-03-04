Σε ρυθμούς τελικού Κυπέλλου Futsal - Από τόσα εισητήρια πήραν οι δύο ομάδες
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σε ρυθμούς τελικού Κυπέλλου Futsal πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένη την ερχόμενη εβδομάδα.
Μέσα από τους ημιτελικούς αγώνες της Τρίτης, εισιτήριο συμμετοχής για το μεγάλο ραντεβού του τελικού εξασφάλισαν SKYLINK ΑΕΚ Λάρνακας και Απόλλωνας Λεμεσού.
Ο τελικός όπως ήδη ανακοινώθηκε θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου και ώρα 19:30 στο Τάσσος Παπαδόπουλος / Ελευθερία. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Cytavision.
Για σκοπούς έκδοσης εισιτηρίων γηπεδούχος ομάδα μετά από κλήρωση θα είναι η ΑΕΚ.
Οι φίλοι της ΑΕΚ θα παρακολουθήσουν τον τελικό από την κεντρική κερκίδα (Κερύνεια) και οι φίλοι του Απόλλωνα από την κερκίδα που βρίσκεται απέναντι από την κεντρική (Αμμόχωστος).
Η κάθε ομάδα θα παραλάβει από 400 εισιτήρια για προπώληση και την ημέρα του αγώνα δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στην αίθουσα που θα φιλοξενήσει τον τελικό. Για εξασφάλιση εισιτηρίου, απαραίτητη η κάρτα φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών. Η γενική είσοδος καθορίστηκε στα 10 ευρώ.
Οι θύρες για είσοδο των φιλάθλων στο Τάσσος Παπαδόπουλος / Ελευθερία θα ανοίξουν στις 18:30.
Η ΑΕΚ φτάνει στον τελικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πρώτη παρουσία για τον Απόλλωνα στην πρώτη του συμμετοχή στις διοργανώσεις του Futsal.