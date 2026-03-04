Κλότσησε ευκαιρίες για να ανάψει τη... φλόγα

Η Πάφος FC είχε την ευκαιρία να πλησιάσει τα άνω διαζώματα, όμως κλότσησε τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν. Και στο εντός έδρας ματς με την Ανόρθωση που έμεινε στο 0-0 αλλά και με τον Άρη που συμβιβάστηκε στο 2-2, με ένα σερί νικών, καθώς είχε προηγηθεί το διπλό επί της ΑΕΛ, θα άναβε ξανά τη... φλόγα του τίτλου. Όμως με τα «θα» δεν γίνεται δουλειά.

Σε δύο αγωνιστικές που η πρωτοπόρος Ομόνοια απώλεσε πέντε βαθμούς, το συγκρότημα του Άλμπερτ Θελάδες δεν κέρδισε και έτσι, όντας στην 4η θέση και στο -10, δεν μπορεί να ονειρεύεται πρωτάθλημα, από τη στιγμή που δεν έχει καν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και αυτό το γεγονός προβληματίζει.

Στον ορίζοντα είναι δύο παιχνίδια με ομάδες που θεωρητικά είναι του... χεριού της. Αν και ούτε η Ε.Ν. Ύψωνα αλλά ούτε ο Ακρίτας μπορούν να υποτιμηθούν. Όμως «πρέπει» να τα κερδίσει. Σε διαφορετική περίπτωση, θα θέσει σε κίνδυνο και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια μέσω του πρωταθλήματος.

Υπάρχει αισιοδοξία πως θα μπορέσει να επανέλθει ο Λουκάσεν, ενώ εκτός θα είναι ξανά ο τιμωρημένος Γκόρτερ και ο τραυματίας Γκολντάρ.