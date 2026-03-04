Ανακοίνωσε πακέτων εισιτηρίων ο ΑΠΟΕΛ: «Η ομάδα μας επανέρχεται και αντεπιτίθεται»

Οικονομική… ενίσχυση μέσω play offs για τον ΑΠΟΕΛ.

Η ομάδα της πρωτεύουσας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για την διάθεση πακέτων εισιτηρίων ενόψει των πέντε εντός έδρας αγώνων της β’ φάσης του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων ζητά την στήριξη του κόσμου ώστε η ομάδα να εκπληρώσει τον στόχο της Ευρώπης.

Αναλυτικά: Η ομάδα μας επανέρχεται και αντεπιτίθεται.

Η συμμετοχή στην πρώτη εξάδα, ανοίγει πλέον ορίζοντα κατάκτησης ευρωπαϊκής θέσης μέσω του πρωταθλήματος. Προπονητής και ποδοσφαιριστές στέλνουν μήνυμα πίστης και θέλησης, για ακόμα μεγαλύτερους στόχους.

Και τώρα, ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Ο ΑΠΟΕΛ έχει την ανάγκη της στήριξής σας. Οι ποδοσφαιριστές έχουν την ανάγκη, να βλέπουν ένα γήπεδο που να «βράζει». Γιατί αυτό είναι ο ΑΠΟΕΛ. Μια ομάδα που είναι συνδεδεμένη με τον κόσμο της.

Το μήνυμα είναι λιτό και ξεκάθαρο. Όσοι δεν έχουν ήδη εξασφαλίσει διαρκείας ας προχωρήσουν στην απόκτηση του πακέτου εισιτηρίων για τους 5 αγώνες των Playoffs. Κάθε σπίτι ΑΠΟΕΛιστα, ας αποκτήσει το δικό του. Η ανάγκη της παρουσίας σας, στο γήπεδο είναι καθοριστική.

Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται ο ΑΠΟΕΛ, σε όλες τις παραμέτρους που είναι αναγκαίες για να συνεχίσει την αντεπίθεση του. Και αυτή η αντεπίθεση εξαρτάται από τον κάθε ΑΠΟΕΛίστα. Από τον κάθε ένα από εσάς.

Δώστε εσείς το ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ. Γιατί τώρα είναι Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!

Υπενθυμίζουμε ότι :

1) από 31/05/2025 έχει λήξει η ισχύς της Κάρτας Φιλάθλου και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση νέας καθώς είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

2) η "Κάρτα Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας ή μεμονωμένο εισιτήριο για εντός έδρας ποδοσφαιρικούς αγώνες της ομάδας μας.

Κόστος "Κάρτας Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" (ετήσιο κόστος):

Ενήλικες: €20

Νεαροί άνω των 14 και κάτω των 20 ετών: €10

Παιδιά κάτω των 14 ετών: Δωρεάν

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα πακέτα εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος της Β' Φάσης (Playoffs), τίθενται στη διάθεση των φιλάθλων μας, από τις 04/03/2026 και μέχρι την έναρξη της προπώλησης εισιτηρίων του πρώτου εντός έδρας αγώνα της Β' Φάσης (Playoffs).

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ (Playoffs)

Κάρτα διαρκείας για τους 5 εντός έδρας αγώνες (ΑΕΚ, Απόλλωνας, Άρης, Ομόνοια, Πάφος FC) πρωταθλήματος της Β' Φάσης (Playoffs), σε καθορισμένη θέση.

+80 Loyalty points , με την αγορά του πακέτου εισιτηρίων Β' Φάσης (Playoffs).

, με την αγορά του πακέτου εισιτηρίων Β' Φάσης (Playoffs). Δικαίωμα προτεραιότητας, για αγορά εισιτηρίου στην ίδια θέση για τον Ημιτελικό Κυπέλλου .

Δικαίωμα προτεραιότητας, για αγορά Εισιτηρίου Διαρκείας 2026-2027 στην ίδια θέση με 5% έκπτωση ανανέωσης.

Οι αγώνες για τη Β' Φάση (Playoffs) του Πρωταθλήματος συμπεριλαμβάνονται στα Εισιτήρια Διαρκείας 2025-2026

* Οι μέρες και οι ώρες έναρξης των αγώνων, δεν έχουν ακόμα οριστεί από την ΚΟΠ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (Playoffs)

* ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ GOLD (106, 107, 204-206) & VIP Η ΤΙΜΗ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΑ €150 . ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

** Εισιτήρια στα VIP εκδίδονται μόνο για μέλη του ΓΣΠ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ: εκδίδεται για άτομα άνω των 20 ετών. (Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου)

ΜΑΘΗΤΙΚΟ: εκδίδεται για άτομα άνω των 14 και κάτω των 20 ετών. (Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου)

ΠΑΙΔΙΚΟ: εκδίδεται για παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. (Απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα: Ταυτότητα / Διαβατήριο ή Πιστοποιητικό Γεννήσεως)

ΤΙΜΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (Playoffs)

1. Κανονικό Εισιτήριο:

• €35 - Gold και VIP τμήματα (Δεν υπάρχει διαφορά τιμής στα μαθητικά και παιδικά εισιτήρια σε αυτά τα τμήματα)

• €20 - Υπόλοιπες κερκίδες

2. Μαθητικό Εισιτήριο: €10 (Σε όλες τις κερκίδες εκτός Gold & VIP)

3. Παιδικό Εισιτήριο: €5 (Σε όλες τις κερκίδες εκτός Gold & VIP)

ΚΑΝΟΝΙΚΟ: εκδίδεται για άτομα άνω των 20 ετών.

ΜΑΘΗΤΙΚΟ: εκδίδεται για άτομα άνω των 14 και κάτω των 20 ετών.

ΠΑΙΔΙΚΟ: εκδίδεται για παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

* Εισιτήρια στα VIP εκδίδονται μόνο για μέλη του ΓΣΠ

Οι φίλαθλοι μας μπορούν να εξασφαλίσουν πακέτο εισιτήριων με τους εξής τρόπους:

1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟ: Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2026, 12:00

ΜΕΧΡΙ: Έναρξη προπώλησης εισιτηρίων του πρώτου εντός έδρας αγώνα της Β' Φάσης (Playoffs)

Επιπρόσθετες χρεώσεις για κάθε πακέτο :

• €3 για έξοδα επεξεργασίας

2. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Orange Shop - Σταυρού

ΑΠΟ: Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2026, 12:00

ΜΕΧΡΙ: Έναρξη προπώλησης εισιτηρίων του πρώτου εντός έδρας αγώνα της Β' Φάσης (Playoffs)

Ωράριο Τμήματος Εισιτηρίων :

Δευτέρα-Σάββατο 09:30-19:00

Κυριακή: Τμήμα εισιτηρίων ΚΛΕΙΣΤΟ

Οι κάτοχοι πακέτου εισιτηρίων θα επιβραβευθούν με επιπλέον 80 βαθμούς με την αγορά του πακέτου.

Οι κατόχοι πακέτου εισιτηρίων θα επιβραβεύονται με ανάλογους βαθμούς, μετά το τέλος κάθε αγώνα. Οι βαθμοί θα δημοσιοποιούνται στις ανακοινώσεις προπώλησης των εισιτηρίων κάθε αγώνα.

Εφαρμογή APOEL FC Wallet

Στη διάθεση του κόσμου της ομάδας μας έχει τεθεί η νέα εφαρμογή APOEL FC Wallet, μέσω της οποίας ο κάθε φίλαθλος μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα εισιτήρια του.

Η εφαρμογή APOEL FC Wallet είναι διαθέσιμη τόσο στο App Store για iOS, όσο και στο Play Store για Android.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. ΔΕΝ υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής κερκίδας/θέσης

2. Υπενθυμίζουμε ότι οι μέρες και οι ώρες έναρξης των αγώνων δεν έχουν ακόμα οριστεί από την ΚΟΠ