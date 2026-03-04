Κηφισιά-ΠΑΟΚ: Με φόρα οι γηπεδούχοι, χωρίς περιθώρια για απώλειες ο Δικέφαλος

Με φόντο διαφορετικούς αλλά εξίσου απαιτητικούς στόχους, Κηφισιά και ΠΑΟΚ κοντράρονται στην εξ' αναβολής αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League στο γήπεδο της Νεάπολης (20:00), σε ένα παιχνίδι που έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία και για τις δύο πλευρές.

Η Κηφισιά προέρχεται από τεράστια νίκη 1-0 επί του Λεβαδειακού, το πρώτο της τρίποντο μετά από τρεις μήνες που της έδωσε βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο «χτύπησε» νωρίς και στη συνέχεια έδειξε χαρακτήρα, διατηρώντας το προβάδισμά της με σωστή αμυντική λειτουργία.

Με αυτό το τρίποντο έμεινε αήττητη για τρίτη σερί αγωνιστική και αύξησε τη διαφορά της από τη ζώνη του υποβιβασμού στους οκτώ βαθμούς. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν λείπουν, καθώς πέντε παίκτες είναι τιμωρημένοι, ενώ υπάρχουν και σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών, περιορίζοντας τις επιλογές του Λέτο, ο οποίος αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με πολλές αλλαγές.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Πόκορνι, Σιμόν, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες και Χριστόπουλος, καθώς έχουν δηλωθεί να εκτίσουν την ποινή τους λόγω συμπλήρωσης καρτών, ενώ απουσιάζουν και οι Νούνελι, Μαϊντάνα και Αντόνισε. Αντιθέτως, εξέτισε με τους Βοιωτούς και επιστρέφει ο Σόουζα.

Αναλυτικά η αποστολή: Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Σόουζα, Λάμψιας, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Πόθας, Ρουκουνάκης, Κωνσταντακόπουλος, Αμανί, Θεοδωρίδης, Ζέρσον, Λίγδας, Πατήρας, Μούσιολικ, Ταβάρες, Μίγιτς.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έρχεται με στόχο να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να «πιάσει» ξανά κορυφή. Η νίκη 2-0 επί του Asteras AKTOR επανέφερε την ηρεμία, με τον «δικέφαλο του βορρά» να ανεβαίνει στους 50 βαθμούς και να κυνηγά την τριπλή ισοβαθμία με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βλέπει σταδιακά βασικούς παίκτες να επιστρέφουν, με τον Κωνσταντέλια να βρίσκεται και πάλι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού, ενώ Τάισον, Κένι, Μεϊτέ και Λόβρεν αναμένεται να δώσουν το παρών στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη (08/03).

Επιστροφή στην ενδεκάδα για τους Κετζιόρα και Μπάμπα, την ώρα που θέση βασικού αναμένεται να διατηρήσει ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ενώ αναλλοίτωη θα μείνει πιθανότατα και η τριάδα στον άξονα, με τους Καμαρά και Ζαφείρη στα χαφ και τον Μπιάνκο πίσω από τον Γιακουμάκη.

Πιθανές ενδεκάδες:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Σόουζα, Πέτκοφ, Χουχούμης, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ζέρσον, Μπένι, Αμανί, Θεοδωρίδης.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Ζαφείρης, Χατσίδης, Μπιάνκο, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

Βοηθοί: Κολλιάκος, Κορωνάς

Τέταρτος: Κάτοικος

VAR: Τζήλος, AVAR: Βεργέτης.