Η ΑΕΚ αφήνει πίσω τον Βόλο και κοιτά την ΑΕΛ

Το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό άφησε ένταση και «νεύρα»

Ένα απαιτητικό διάστημα διανύει η ΑΕΚ, όμως το βλέμμα είναι στραμμένο αποκλειστικά στο Σάββατο (18:00), όταν υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό άφησε ένταση και «νεύρα» στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο. Η φάση του πέναλτι του Ρότα που ανακλήθηκε μέσω VAR και η γενικότερη διαιτητική διαχείριση αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στα αποδυτήρια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να στέκεται και στις αποφάσεις που, όπως ειπώθηκε, θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει ακόμη και σε αποβολές.

Ωστόσο, η δουλειά που πρέπει να γίνει τώρα αφορά κυρίως το πνευματικό κομμάτι. Ο Σέρβος τεχνικός έχει ζητήσει από τους παίκτες του να καθαρίσουν το μυαλό τους και να αφήσουν οριστικά πίσω όσα συνέβησαν στον Βόλο, ώστε να παρουσιαστούν συγκεντρωμένοι και ήρεμοι απέναντι στην ΑΕΛ.

Η ένταση του προηγούμενου αγώνα επηρέασε και ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ο Λούκα Γιόβιτς έδειξε εκνευρισμό, δεν μπόρεσε να μπει ποτέ ουσιαστικά στο ματς και δέχθηκε κίτρινη κάρτα μετά τη λήξη του ημιχρόνου.

Στα αγωνιστικά, ο Αρόλντ Μουκουντί εξέτισε την ποινή της μίας αγωνιστικής λόγω καρτών και επιστρέφει κανονικά στα πλάνα του Νίκολιτς για το παιχνίδι του Σαββάτου. Πέραν αυτού, δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά προβλήματα.

 

