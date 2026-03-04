Στο «Κύπελλο Κερύνειας» Σπόρτιγκ στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο «Λάκης Ψημολοφίτης»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Πέτρος Ιωάννου της ΣΚΟΛΕΥ, κέρδισε το «Κύπελλο Κερύνειας» Σπόρτιγκ

Ο Πέτρος Ιωάννου της ΣΚΟΛΕΥ, κέρδισε το «Κύπελλο Κερύνειας» Σπόρτιγκ, πρώτο Πρωταθληματικό αγώνα του 2026, ο οποίος διεξήχθη χθες Κυριακή πρώτη Μαρτίου, στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο «Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά.

Μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα, ο σκοπευτής της ΣΚΟΛΕΥ, ο οποίος είχε καταλάβει και τη δεύτερη θέση στον πρώτο αγώνα της χρονιάς στο ΚΟΜΠΑΚ, ισοβάθμησε στην πρώτη θέση με τον Γιάννο Ιωάννου της ΣΚΟΕΠΑ με 93/100. Μετά από αγώνα μπαράζ, ο Πέτρος Ιωάννου εξασφάλισε πανηγυρικά τη νίκη με 18 επιτυχίες έναντι 15 του αντιπάλου του, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Στην τρίτη θέση στη Γενική Κατάταξη, ισοβάθμησαν δύο αθλητές με 92/100. Ο Ανδρέας Βασιλείου της ΣΚΟΛΑΡ και ο Ιάσονας Τζιοβάνη της ΣΚΟΕΠΑ. Τρίτος κατετάγη ο Βασιλείου και τέταρτος ο Τζιοβάνη.

Την πέμπτη θέση στη Γενική Κατάταξη κατέλαβε ο Κύπρος Κυπριανού της ΣΚΟΛΕΥ με 91/100 και την έκτη ο Άθως Σταυρινού της ΣΚΟΛΕΜ με 90/100.

Ο Άθως Στυλιανού, αναδείχθηκε επίσης νικητής στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Βάσος Μιχαήλ της ΣΚΟΛΕΥ με 85/100 και την τρίτη ο Γρηγόρης Γρηγορίου της ΣΚΟΚΕΡ, επίσης με 85/100.

Στην Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Γιάννος Κατάσκοπος της ΣΚΟΚΕΡ με 86/100. Δεύτερος κατετάγη ο Άκης Στεφανίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 85/100 και τρίτος ο Σοφιανός Μιχαήλ, επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με 84/100.

Στη Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ νικητής αναδείχθηκε ο Αντρέας Παντελή της ΣΚΟΛΕΥ με 82/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Αντώνης Χ. Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΜ με 84/100. Δεύτερος κατετάγη ο Λεόντιος Λεοντίου της ΣΚΟΛΑΡ με 81/100 και τρίτος ο Παντελής Παντελίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 79/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Κωστάκης Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΑΡ με 82/100. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Γιάννος Νεοφύτου της ΣΚΟΛΕΥ με 74/100 και την τρίτη ο Μίκης Φυλακτού της ΣΚΟΛΕΥ με 73/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ, νικητής αναδείχθηκε ο Νίκος Πετρίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 44/100.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Barr Kiessary της ΣΚΟΛΕΜ με 73/100. Δεύτερος κατετάγη ο Αλέξανδρος Κλεάνθους της ΣΚΟΛΕΥ με 71/100 και τρίτος ο Yaroslav Novikov της ΣΚΟΛΕΥ με 70/100.

Τα έπαθλα στους νικητές του «Κυπέλλου Κερύνειας» Σπόρτιγκ απένειμαν, ο Πρόεδρος της ΣΚΟΚΕΡ και Γενικός Γραμματέας της ΣΚΟΚ Μιχάλης Διάκος, ο Αντιπρόεδρος της ΣΚΟΚΕΡ και Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της ΦΙΤΑΣΚ της ΣΚΟΚ Γρηγόρης Τούμπας, ο Αντιπρόεδρος της ΣΚΟΚ Κωστάκης Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της ΣΚΟΛΕΥ και μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Πάμπος Ψημολοφίτης, ο Γιάννος Αντωνίου Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΦΙΤΑΣΚ της ΣΚΟΚ και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΚΕΡ, Λευτέρης Χριστοδούλου και Χαράλαμπος Μιχαήλ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ – OVERALL

1. Πέτρος Ιωάννου ΣΚΟΛΕΥ 93/100 + 18

2. Γιάννος Ιωάννου ΣΚΟΕΠΑ 93/100 + 15

3. Ανδρέας Βασιλείου ΣΚΟΛΑΡ 92/100

4. Ιάσονας Τζιοβάνη ΣΚΟΕΠΑ 92/100

5. Κύπρος Κυπριανού ΣΚΟΛΕΥ 91/100

6. Άθως Σταυρινού ΣΚΟΛΕΜ 90/100

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Άθως Σταυρινού ΣΚΟΛΕΜ 90/100

2. Βάσος Μιχαήλ ΣΚΟΛΕΥ 85/100

3. Γρηγόρης Γρηγορίου ΣΚΟΚΕΡ 85/100

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Γιάννος Κατάσκοπος ΣΚΟΚΕΡ 86/100

2. Άκης Στεφανίδης ΣΚΟΛΕΥ 85/100

3. Σοφιανός Μιχαήλ ΣΚΟΛΕΥ 84/100

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Ανδρέας Παντελή ΣΚΟΛΕΥ 82/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ

1. Αντώνης Χ. Αντωνίου ΣΚΟΛΕΜ 84/100

2. Λεόντιος Λεοντίου ΣΚΟΛΑΡ 81/100

3. Παντελής Παντελίδης ΣΚΟΛΕΥ 79/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1. Κωστάκης Κωσταντίνου ΣΚΟΛΑΡ 82/100

2. Γιάννος Νεοφύτου ΣΚΟΛΕΥ 74/100

3. Μίκης Φυλακτού ΣΚΟΛΕΥ 73/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ

1. Νίκος Πετρίδης ΣΚΟΛΕΥ 44/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Barr Kiessary ΣΚΟΛΕΜ 73/100

2. Αλέξανδρος Κλεάνθους ΣΚΟΛΕΥ 71/100

3. Yaroslav Novikov ΣΚΟΛΕΜ 70/100

Διαβαστε ακομη