Παντελίδης: «Υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την ΑΕΛ – Παλεύουμε με αισιοδοξία»

Ο Σάββας Παντελίδης μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για την αναγέννηση της ΑΕΛ Novibet, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και την επόμενη μέρα των «βυσσινί».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Παντελίδης:

Για το ξεκίνημα του στον πάγκο της ομάδας: «Πίστευα ότι θα τα καταφέρω πιο εύκολα, ωστόσο μετά το πρώτο ματς κατάλαβα ότι τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Η καθημερινότητα ήταν δύσκολη, σαν να υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την ομάδα. Όλοι πίστευαν πως δύσκολα θα μπορούσαμε να καταφέρουμε κάτι. Πλέον όμως αυτό έχει αλλάξει και βήμα βήμα πηγαίνουμε μπροστά. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμη κάτι αλλά το παλεύουμε και πλέον έχουμε περισσότερη αισιοδοξία».

Για τη σημαντική ενίσχυση της ομάδας στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι: «Ένα από τα πράγματα που είχαμε συζητήσει ήταν το γεγονός ότι η ομάδα χρειαζόταν ενίσχυση. Υπήρχαν παίκτες κορεσμένοι, που δεν είχαν να δώσουν άλλα στην ομάδα και ήρθαν παίκτες με όρεξη και στόχο να αναγεννήσουν την καριέρα τους».

Για το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα: «Είναι σημαντικό ότι υπάρχει μεγάλη προσήλωση στις οδηγίες και κάθε εντολή ολόκληρη η ομάδα την αποδέχεται αμέσως και αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάθε προπονητή».

Για την επιλογή του η ομάδα να παίζει με 3άδα στην άμυνα: «Στο παιχνίδι με τον Άρη γύρισε το κουμπί, μετά την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό και το 0-0 με τον Ατρόμητο. Στην αναμέτρηση με την Κηφισιά με 4άδα είχαμε πολλά αμυντικά προβλήματα. Με τον Άρη επέλεξε 3άδα για να κλείσουμε τους κενούς χώρους. Οι μεταγραφές έγιναν με σκοπό να παίξουμε 4άδα, αλλά όσο πάνε καλά τα πράγματα δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι».

Για τη προσέγγιση που είχε στις αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ: «Η προσέγγιση των δύο παιχνιδιών έμοιαζε αρκετά. Γνωρίζαμε πως στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ θα έπρεπε να κυνηγήσουμε ένα γκολ για να εκμεταλλευτούμε την κούραση και τις περιορισμένες επιλογές του αντιπάλου μας. Το σημαντικό σε αυτό το ματς ήταν οι επιλογές που είχαμε με την μπάλα στα πόδια. Απέναντι στον Παναθηναϊκό είχαμε καλύτερη αμυντική λειτουργία».

Για τον κόσμο που έχει αγκαλιάσει την ομάδα: «Για όλους είναι πολύ όμορφη η εικόνα να βλέπεις 10.000 χαρούμενους ανθρώπους και αυτό βοηθάει τρομερά την ομάδα. Αυτά ωστόσο είναι και περιστασιακά και θέλω να κρατήσω τους πάντες στη γη, ώστε να μην φουσκώσουν τα μυαλά μας».

