Από τον Ξέρξη και τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, στη φλόγα της Αμμοχώστου και φινάλε με ουγγρικά

Mε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ανόρθωσης, Κυριάκος Πραστίτης, αναφέρεται στην προσπάθεια που καταβάλλεται στην ομάδα της Αμμοχώστου. To μήνυμά του τελειώνει με υστερόγραφο στα Ουγγρικά με ευχές για ταχεία ανάρρωση του Τάμας Κις, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με την Πάφο FC

Η ανάρτησή του:

Καθαρή Δευτέρα σήμερα!

Μέρα κάθαρσης. Μέρα που αφήνουμε πίσω ό,τι μας βαραίνει και κρατάμε ό,τι μας ενώνει.

Το 480 π.Χ., μπροστά στον αμέτρητο στόλο του Ξέρξη, οι Έλληνες δεν ήταν περισσότεροι. Δεν ήταν ισχυρότεροι. Δεν συμφωνούσαν καν μεταξύ τους.

Είχαν διαφωνίες. Είχαν εγωισμούς. Είχαν παρελθόν.

Όμως μπροστά στον κίνδυνο έγιναν ΕΝΑ.

Στη μεγάλη ναυμαχία που έκρινε την ελευθερία τους, δεν πολέμησε η μία πόλη για να δικαιωθεί. Πολέμησαν όλοι για να επιβιώσουν.

Και νίκησαν.

Γιατί όταν η ασπίδα γίνεται κοινή, κανένα κύμα δεν σε πνίγει.

Κι όμως… λίγες δεκαετίες μετά ήρθε ο Πελοποννησιακός Πόλεμος.

Αδελφός απέναντι σε αδελφό.

Ελληνισμός απέναντι σε Ελληνισμό.

Δεν τους κατέστρεψε μια αυτοκρατορία.

Τους κατέστρεψε η διχόνοια.

Η ιστορία δεν ψιθυρίζει.

Φωνάζει!

Σήμερα δεν δίνουμε ναυμαχίες

Δίνουμε όμως μάχες.

Και οι μάχες αυτές κρίνονται στην ενότητα.

Η Ανόρθωση Αμμοχώστου δεν είναι απλώς μια ομάδα.

• Είναι η φλόγα της Αμμοχώστου.

• Είναι μνήμη, αξιοπρέπεια και περηφάνια.

• Είναι το σήμα που μας ενώνει όταν όλα γύρω μας δοκιμάζονται.

Μπορούμε να διαφωνούμε.

Μπορούμε να απαιτούμε περισσότερα.

Μπορούμε να ασκούμε αυστηρή κριτική.

Αυτό δείχνει πάθος.

Αλλά όταν το πάθος γίνεται διχασμός, τότε πληγώνουμε μόνοι μας αυτό που αγαπάμε.

Αυτή την Καθαρή Δευτέρα, ας κάνουμε λοιπόν την επιλογή που γράφει ιστορία.

Να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο και να γίνουμε ξανά μια δύναμη.

Όχι γιατί συμφωνούμε σε όλα.

Αλλά γιατί πιστεύουμε στο ίδιο σύμβολο.

Στα ίδια χρώματα.

Στην ίδια ιδέα.

Η Ανόρθωση δεν λύγισε ΠΟΤΕ στην ιστορία της και ΔΕΝ θα λυγίσει ούτε τώρα.

Αρκεί να σταθούμε ΟΛΟΙ μαζί δίπλα της!

• Να γίνουμε ασπίδα.

• Να γίνουμε φωνή.

• Να γίνουμε δύναμη που δεν σπάει.

Γιατί όταν ο κόσμος της Ανόρθωσης ενώνεται, δεν υπάρχει εμπόδιο που να αντέχει.

Ενωμένοι στα δύσκολα.

Ενωμένοι για να σηκώσουμε ξανά την ομάδα εκεί που ανήκει.

Ενωμένοι... μόνο τότε κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει.

Καλή Σαρακοστή!

Με υπομονή στην καρδιά, πίστη στον Θεό και δύναμη να αντέχουμε κάθε δυσκολία.

Υ.Γ. Tamás, az Anorthosis családja visszavár. Térj vissza erősebben!