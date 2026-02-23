ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάνοπλος στο Λεβερκούζεν για την υπέρβαση ο Ολυμπιακός

Η αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Πανέτοιμος και πάνοπλος στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες αναχωρεί για τη Γερμανία, όπου το βράδυ της Τρίτης (24/2, 22:00) θα δώσει τη ρεβάνς με την Μπάγερ για την ενδιάμεση φάση του Champions League, καλούμενος να ανατρέψει το 0-2 του «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο πλευρό των «ερυθρόλευκων» θα βρεθεί και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι (που δεν είναι δηλωμένος στη λίστα), για να στηρίξει την προσπάθεια των συμπαικτών του.

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Ροντινέι να εκπροσωπεί τους ποδοσφαιριστές. Στις 20:00 θα γίνει η προπόνηση των Πειραιωτών στην BayArena.

