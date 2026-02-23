ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το αδιανόητο ρεκόρ του Τιάγκο Ντους: 16 κίτρινες και 5 κόκκινες φέτος!

Αν και εξτρέμ ο Τιάγκο Νους σπάει ρεκόρ σε κίτρινες και κόκκινες κάρτες φέτος.

Ο Τιάγκο Νους είναι ένας ποιοτικός εξτρέμ, με έφεση στο γκολ και στις ασίστ, αλλά έχει μια σοβαρή αδυναμία που του στερεί την ευκαιρία να κάνει το βήμα παραπάνω. Είναι κάτι παραπάνω από επιρρεπής στις κίτρινες κάρτες και τις αποβολές, σπάζοντας ρεκόρ που θα ζήλευε και ο πιο σκληρός στόπερ.

Την τρέχουσα σεζόν, έχει ήδη δεχτεί 16 κίτρινες κάρτες και έχει αποβληθεί πέντε φορές, σε 25 συμμετοχές του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο με τον ΟΦΗ! Κανένας άλλος παίκτης στη Super League δεν έχει ανάλογα νούμερα.

Οι κάρτες που έχει δεχτεί είναι κυρίως για σκληρά τάκλιν ή για διαμαρτυρία. Μάλιστα, σε δύο περιπτώσεις σε ματς Κυπέλλου, επιδίωξε τη δεύτερη κίτρινη, για να χάσει το επόμενο ματς πρωταθλήματος και να μη λείψει στα κρίσιμα ματς του Κυπέλλου.

Η συμπεριφορά του 25χρονου εξτρέμ προβληματίζει έντονα τον ΟΦΗ, καθώς το καλοκαίρι δαπανήθηκε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της ομάδας για να γίνει μόνιμος κάτοικος Ηρακλείου. Ωστόσο, ο Αργεντινός δεν συγκρατεί εύκολα τα νεύρα του και με δυνατά μαρκαρίσματά ή έντονες διαμαρτυρίες, καταφέρνει να προκαλεί προβλήματα στους «ασπρόμαυρους».

