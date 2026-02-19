Στην Αλβανία αποθεώνουν τον Στρακόσια «Λάμπει στην ΑΕΚ, η καλύτερη σεζόν της καριέρας του»

Ο Θωμάς Στρακόσια έχει εντυπωσιάσει με την απόδοσή του στην ΑΕΚ και στην Αλβανία γνωρίζει την αποθέωση.

Τα ΜΜΕ της Αλβανίας χαρακτηρίζουν την φετινή σεζόν του γκολκίπερ της Ένωσης ως την καλύτερη της καριέρας του, ενώ στέκονται και στις 17 ανέπαφες εστίες που μετράει σε 33 συμμετοχές. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στις τρεις αποκρούσεις πέναλτι με τελευταίο αυτή κόντρα στον ΠΑΟΚ.

«Ο Θωμάς Στράκοσια διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με την ΑΕΚ. Έχει αποκρούσει τρία πέναλτι ενώ έχει καταγράψει 17 clean sheets σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις» αναφέρει η ιστοσελίδα gazetablic, ενώ η oranews τονίζει: «Ο Στράκοσια εγγύηση για τον Σιλβίνιο, λάμπει στην ΑΕΚ καθώς διανύει μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του. Ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Αλβανίας είναι συχνά πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ . Εμφανίστηκε αποφασιστικός στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ καθώς σταμάτησε το πέναλτι του Γιακουμάκη».

Η ιστοσελίδα pamfleti αναφέρει: «17 φορές χωρίς να δεχτεί γκολ. Τρία πέναλτι που έχει εξουδετερώσει. Ο Θωμάς Στρακόσια κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του».

Να θυμίσουμε πως η Εθνική Αλβανίας τον Μάρτιο συμμετέχει στα playoffs για τα τελευταία εισιτήρια για το Μουντιάλ, με την ομάδα του Σιλβίνιο να αντιμετωπίζει την Πολωνία.

Athletiko.gr