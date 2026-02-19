ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Αλβανία αποθεώνουν τον Στρακόσια «Λάμπει στην ΑΕΚ, η καλύτερη σεζόν της καριέρας του»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στην Αλβανία αποθεώνουν τον Στρακόσια «Λάμπει στην ΑΕΚ, η καλύτερη σεζόν της καριέρας του»

Οι εμφανίσεις του Στρακόσια με την ΑΕΚ δεν περνούν απαρατήρητες στην Αλβανία, με τους συμπατριώτες του να κάνουν λόγο για την καλύτερη σεζόν της καριέρας του!

Ο Θωμάς Στρακόσια έχει εντυπωσιάσει με την απόδοσή του στην ΑΕΚ και στην Αλβανία γνωρίζει την αποθέωση.

Τα ΜΜΕ της Αλβανίας χαρακτηρίζουν την φετινή σεζόν του γκολκίπερ της Ένωσης ως την καλύτερη της καριέρας του, ενώ στέκονται και στις 17 ανέπαφες εστίες που μετράει σε 33 συμμετοχές. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στις τρεις αποκρούσεις πέναλτι με τελευταίο αυτή κόντρα στον ΠΑΟΚ.

«Ο Θωμάς Στράκοσια διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με την ΑΕΚ. Έχει αποκρούσει τρία πέναλτι ενώ έχει καταγράψει 17 clean sheets σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις» αναφέρει η ιστοσελίδα gazetablic, ενώ η oranews τονίζει: «Ο Στράκοσια εγγύηση για τον Σιλβίνιο, λάμπει στην ΑΕΚ καθώς διανύει μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του. Ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Αλβανίας είναι συχνά πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ . Εμφανίστηκε αποφασιστικός στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ καθώς σταμάτησε το πέναλτι του Γιακουμάκη».

Η ιστοσελίδα pamfleti αναφέρει: «17 φορές χωρίς να δεχτεί γκολ. Τρία πέναλτι που έχει εξουδετερώσει. Ο Θωμάς Στρακόσια κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του».

Να θυμίσουμε πως η Εθνική Αλβανίας τον Μάρτιο συμμετέχει στα playoffs για τα τελευταία εισιτήρια για το Μουντιάλ, με την ομάδα του Σιλβίνιο να αντιμετωπίζει την Πολωνία.

Athletiko.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σωματείο ΑΠΟΕΛ: Τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα ανανέωσης μελών

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπόντο Γκλιμτ: Πώς η έδρα των 8.000 θέσεων «λυγίζει» την ομάδες όπως η Σίτι και η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάφος FC: Νεότερα με το γηπεδικό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην Αλβανία αποθεώνουν τον Στρακόσια «Λάμπει στην ΑΕΚ, η καλύτερη σεζόν της καριέρας του»

Ελλάδα

|

Category image

Τα αγωνιστικά δεδομένα στον ΑΠΟΕΛ ενόψει Ομόνοιας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Γι΄αυτό υποδέχεται με κόσμο την Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ευχές σε Μιχάλη Κωνσταντίνου!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θέλει γκολ και από άλλους

ΑΕΛ

|

Category image

Τρέχει για ΑΠΟΕΛ ο Εβάντρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αρτέτα: «Πληρώνουμε το τίμημα, πάρα πολλά πράγματα πήγαν στραβά»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα σελίδα στη Μαρσέιγ, ανακοίνωσε τον Χαμπίμπ Μπεγιέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σάκα: «Τα αποδυτήρια είναι… περίεργα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για Ομόνοια, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πάνε Αρχάγγελο οι Πορτοκαλί

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πετεβίνος για τη νέα εποχή: «Διαφάνεια, συλλογικότητα και ενότητα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη