Μπόντο Γκλιμτ: Πώς η έδρα των 8.000 θέσεων «λυγίζει» την ομάδες όπως η Σίτι και η Ίντερ

Το «Aspmyra Stadion» είναι πρόκληση για κάθε μεγάλη ομάδα της Ευρώπης, με την Μπόντο Γκλιμτ να βάζει δύσκολα στην έδρα της ακόμα και σε μεγαθήρια του Champions League.

Η νίκη της Μπόντο Γκλιμτ με 3-1 επί της Ίντερ στο Champions League με μια επική ανατροπή δύο τερμάτων σε ένα τρίλεπτο «ξέσπασμα», έμοιαζε με το επιστέγασμα μιας κυριαρχίας που εδράζεται στο πιο... αφιλόξενο γήπεδο της Γηραιάς Ηπείρου. Το «Aspmyra Stadion».

Η διεξαγωγή του αγώνα κόντρα στους Νερατζούρι κρεμόταν κυριολεκτικά από μια κλωστή. Για να κυλήσει ομαλά η μπάλα στο χορτάρι, επιστρατεύτηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση απομάκρυνσης 80 τόνων χιονιού. Ωστόσο, τα βαρέα μηχανήματα προκάλεσαν εμφανείς αλλοιώσεις και αναδιπλώσεις στον σύνθετο χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο, κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις στο στρατόπεδο των Ιταλών.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Κρίστιαν Κίβου, λίγο πριν τη σέντρα, ψηλαφούσε το έδαφος με έκδηλη ανησυχία για τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών του, επισημαίνοντας τις «παγίδες» που εγκυμονούσε ο... παραμορφωμένος πλαστικός χλοοτάπητας.

Γιατί όμως το «Aspmyra Stadion», που έχει χωρητικότητα μόλις 8.000 θεατών, αποτελεί έναν άλυτο γρίφο για «μεγαθήρια» όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Ρόμα και η Ίντερ; Η απάντηση βρίσκεται σε έναν συνδυασμό γεωγραφικών και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων που έχει το γήπεδο των Νορβηγών.

 

Οι πολικές θερμοκρασίες και ο ιδιαίτερος χλοοτάπητας

Η έδρα τους βρίσκεται πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο. Αυτό σημαίνει ότι οι φιλοξενούμενες ομάδες δεν έρχονται αντιμέτωπες μόνο με τους παίκτες της Μπόντο αλλά και με τους πολικούς ανέμους που πνέουν από τη θάλασσα, τις θερμοκρασίες που στην καλύτερη περίπτωση αγγίζουν το μηδέν και την απίστευτα ψυχρή ατμόσφαιρα.

Επίσης, αρκετός λόγος έχει γίνει και για τον πλαστικό χλοοτάπητα, για τον οποίο λένε ότι αλλάζει άρδην τη φύση του αθλήματος. Οι ποδοσφαιριστές έχουν διαπιστώσει ότι η μπάλα παίρνει μεγαλύτερη ταχύτητα, οι αναπηδήσεις που κάνει είναι διαφορετικές και η προσαρμογή σε αυτές τις συνθήκες παιχνιδιού απαιτεί χρόνο που οι φιλοξενούμενοι δεν διαθέτουν. Στο μεταξύ, οι κερκίδες είναι πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που κάνει την ατμόσφαιρα πολύ πιο εκρηκτική, παρά το ότι το στάδιο χωράει λίγους περισσότερους από 8.000 φιλάθλους.

Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε και το εξαντλητικό ταξίδι προς τον μακρινό Βορρά το οποίο καταπονεί τους αθλητές της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, προσθέτοντας έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας στο παιχνίδι πριν καν αυτό αρχίσει.

 

Το απίστευτο εντός έδρας ρεκόρ της Μπόντο Γλιμτ

Η Μπόντο Γκλιμτ στην έδρα της λειτουργεί ως μια καλοκουρδισμένη μηχανή ήδη από το 2020. Το ρεκόρ της μάλιστα μέσα στο «Aspmyra Stadion» προκαλεί έκπληξη με 33 νίκες σε 44 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και μόλις εννέα ήττες! «Θύματά» της, η Ρόμα που συνετρίβη το 2021 με το ιστορικό 6-1, η Λάτσιο (2-1), ο Ολυμπιακός, που είχε ηττηθεί με 3-0 και πιο πρόσφατα οι Μάντσεστερ Σίτι (3-1) και Στουρμ Γκρατς (5-0).

Η φυσική κατάσταση των παικτών της δείχνει να μην κάμπτεται από το κρύο, καθώς οι Νορβηγοί είναι απόλυτα εκπαιδευμένοι στο να παίζουν υπό αντίξοες συνθήκες, πράγμα που αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους απέναντι σε εξαιρετικά υπολογίσιμους αντιπάλους.

Ο συνδυασμός του πολικού ψύχους, του ιδιαίτερου χλοοτάπητα και της ασύγκριτης αντοχής των παικτών της, καθιστά τη Μπόντο Γκλιμτ μία από τις πιο δύσκολες έδρες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, με τα νούμερα να μιλούν από μόνα τους.

Gazzetta.gr

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη