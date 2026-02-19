Σάκα: «Τα αποδυτήρια είναι… περίεργα»

Η ομάδα του Αρτέτα «πέταξε» δύο ακόμη βαθμούς, ισοφαρίστηκε στο 90+4 και τώρα… τρέχει. Ο Άγγλος εξτρέμ μίλησε για το κλίμα στα αποδυτήρια, αλλά και για όσα πρέπει να αλλάξει η ομάδα του.

Η Άρσεναλ μετά την ισοπαλία… σοκ με τη Γουλβς, βλέπει την πορεία της προς τον τίτλο να κινδυνεύει και ο Μπουκάγιο Σάκα έδωσε κλίμα των αποδυτηρίων των «κανονιέρηδων». Απρόσμενο αποτέλεσμα, αρκετά λάθη, ξέρει ποια είναι και υποσχέθηκε πως η ομάδα του θα τα διορθώσει.

Ο Άγγλος εξτρέμ στάθηκε πολύ στις τελευταίες μέτριες εμφανίσεις της ομάδας του, αλλά και στην πίεση που υπάρχει γύρω από το κλαμπ, για ένα πρωτάθλημα που έμοιαζε αρκετά πιο σίγουρο πριν λίγο καιρό.

Πιο συγκεκριμένα, είπε:

«Στα αποδυτήρια η κατάσταση είναι περίεργη!»

«Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα, αλλά και με το πως παίξαμε στο δεύτερο μέρος»

«Δεν φτάσαμε ούτε λίγο κοντά στο επίπεδό μας»

