Τρέχει για ΑΠΟΕΛ ο Εβάντρο

Ο Εβάντρο, ακολούθησε μέρος του προγράμματος προπόνησης και αυτό σημαίνει ότι δεν θα αργήσει η επιστροφή του στη δράση.

Ο Μπεργκ θα περιμένει να δει την κατάσταση του Βραζιλιάνου στις επόμενες δύο μέρες προκειμένου να δει αν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή για τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ.

Είναι ξεκάθαρο πως εάν δεν είναι στο 100% δεν θα συμβεί αυτό.