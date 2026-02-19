Τα αγωνιστικά δεδομένα στον ΑΠΟΕΛ ενόψει Ομόνοιας

Ο Πάμπλο Γκαρσία περιμένει να δει την κατάσταση του Κώστα Σταφυλίδη ο οποίος τις τελευταίες ημέρες αυξάνει ρυθμούς στις προπονήσεις.

Όσον αφορά τον Μαξ Μάγιερ, ο Γερμανός ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Επιστρέφουν επίσης οι Μπρόρσον και Ρόσα οι οποίοι ήταν τιμωρημένοι.

Ο Γκάμπριερλ Μαϊόλι εξακολουθεί να νιώθει ενοχλήσεις.