Τα αγωνιστικά δεδομένα στον ΑΠΟΕΛ ενόψει Ομόνοιας
Οι γαλαζοκίτρινοι φουλάρουν για το ντέρμπι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ την ερχόμενη Κυριακή (22/2)
Ο Πάμπλο Γκαρσία περιμένει να δει την κατάσταση του Κώστα Σταφυλίδη ο οποίος τις τελευταίες ημέρες αυξάνει ρυθμούς στις προπονήσεις.
Όσον αφορά τον Μαξ Μάγιερ, ο Γερμανός ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Επιστρέφουν επίσης οι Μπρόρσον και Ρόσα οι οποίοι ήταν τιμωρημένοι.
Ο Γκάμπριερλ Μαϊόλι εξακολουθεί να νιώθει ενοχλήσεις.