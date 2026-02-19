Ο τεχνικός διευθυντής της Γκενκ έριξε τη «βόμβα» για Καρέτσα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αποτελεί ένα από τα πιο... καυτά ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στην ηλικία του.

Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τσέλσι φέρονται να παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Επιπλέον, η Λίβερπουλ, η Έβερτον, η Νιουκάστλ και η Λεβερκούζεν έχουν μπει στην κούρσα, δείχνοντας πόσο ψηλά αξιολογείται ο νεαρός αστέρας της Γκενκ σε όλη την Ευρώπη.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός δεν αποκλείεται να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο «deal» της βελγικής ομάδας το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο CEO της Γκενκ, Λουκ Χούιμπεργκς, μίλησε ξεκάθαρα για το ενδεχόμενο αποχώρησης του Καρέτσα, τονίζοντας πως μια πιθανή πώληση δεν θα γίνει για οικονομικούς λόγους.

Η Γκενκ τίθεται αντιμέτωπη με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ το βράδυ της Πέμπτης (19/2, 19:45) στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των playoffs του Europa League, με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στον διεθνή μεσοεπιθετικό. Ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Ντιμίτρι ντε Κοντέ μιλώντας στο «hln.be» δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την εξέλιξή του, παραδεχόμενος παράλληλα πως το ενδεχόμενο παραμονής του και την επόμενη σεζόν δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος από μεγαλύτερους συλλόγους.

«Το ταλέντο ήταν πάντοτε εκεί. Αυτή τη στιγμή ο Κος είναι ικανός, στα 18 του μόλις χρόνια, να πάρει την ομάδα από το χέρι. Νιώθει ξεκάθαρα καλά με τον εαυτό του, ενώ έχει κάνει τεράστια βήματα και στο φυσικό κομμάτι. Αυτό αποτυπώνεται και στα δεδομένα. Σύμφωνα με τους ειδικούς μας, στα high intensity runs ανήκει στην κορυφή της Ευρώπης», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του μόνο να αυξηθεί μπορεί. «Είναι το όνειρο κάθε αθλητικού διευθυντή να κρατήσει έναν τέτοιο παίκτη για ακόμη έναν χρόνο, όμως οι πιθανότητες δεν είναι μεγάλες. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές», παραδέχεται ο τεχνικός διευθυντής της Γκενκ, Ντιμίτρι ντε Κοντέ.

Όπως εξηγεί, πολλά θα εξαρτηθούν από το μέγεθος της ομάδας που θα κινηθεί για την απόκτησή του και από το αν θα θελήσει να τον διατηρήσει για έναν ακόμη χρόνο ή να τον εντάξει άμεσα στο ρόστερ της. «Πιθανότατα θα συμβεί το δεύτερο. Είναι ένα ενδεχόμενο που το έχουμε υπολογίσει, όμως ούτε εμείς ούτε ο ίδιος πρέπει να εστιάζουμε τώρα σε αυτό. Μπροστά μας έχουμε κρίσιμες εβδομάδες. Αν ο Κος φύγει, θέλουμε να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο – βοηθώντας μας πρώτα να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματά μας».

Πάντως πως με το ενδιαφέρον για τον 19χρονο αστέρα της Γκενκ να είναι έντονο, μένει να φανεί ποια πρόταση θα κατατεθεί. Ο Καρέτσας δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, αγγίζει τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Athletiko.gr