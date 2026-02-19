ΑΕΚ: Ο Γκεοργκίεφ παίρνει θέση στο δεξί άκρο αντί του Ρότα ενόψει Λεβαδειακού

Σε φάση προετοιμασίας για την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση βρίσκεται η ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το βασικό ζήτημα αφορά το δεξί άκρο της άμυνας, εκεί όπου ο Λάζαρος Ρότα δεν θα είναι διαθέσιμος, αναγκάζοντας τον Σέρβο τεχνικό να προχωρήσει σε αλλαγές.

Ο παίκτης που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να καλύψει το συγκεκριμένο κενό είναι ο Γκεοργκίεφ. Ο Νίκολιτς φαίνεται να έχει καταλήξει στην επιλογή του, έχοντας ήδη δώσει χρόνο συμμετοχής στον ποδοσφαιριστή και δείχνοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Αν και δεν πρόκειται για τη φυσική του θέση, ο Γκεοργκίεφ έχει τα στοιχεία που μπορούν να του επιτρέψουν να ανταποκριθεί στον ρόλο, με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει μαζί του στις λεπτομέρειες μέσα από τις προπονήσεις.

Η προσαρμογή του αποτελεί βασικό κομμάτι του πλάνου της ΑΕΚ, καθώς η ομάδα θέλει να διατηρήσει τη συνοχή και την ισορροπία στην αμυντική της λειτουργία. Ο Νίκολιτς γνωρίζει ότι το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό απαιτεί συγκέντρωση και σωστή διαχείριση, με κάθε απουσία να αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας.

Παράλληλα, η «Ένωση» συνεχίζει την προετοιμασία της στα Σπάτα, με στόχο να παρουσιαστεί έτοιμη για ένα ματς που χαρακτηρίζεται κομβικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το τεχνικό τιμ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνολική λειτουργία της ομάδας, αλλά και στην ετοιμότητα των παικτών που καλούνται να καλύψουν τα κενά.

Ο Γκεοργκίεφ, από την πλευρά του, γνωρίζει την ευκαιρία που έχει μπροστά του. Η πιθανή παρουσία του στο αρχικό σχήμα αποτελεί πρόκληση, αλλά και ευκαιρία να αποδείξει την αξία του, σε μια περίοδο όπου η ΑΕΚ χρειάζεται λύσεις και σταθερότητα σε όλες τις γραμμές.

