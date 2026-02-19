Γι΄αυτό υποδέχεται με κόσμο την Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ εξήγησε τον λόγο που παρά την ποινή από τον Αθλητικό Δικαστή, το ντέρμπι με την Ομόνοια θα διεξαχθεί κανονικά με την παρουσία κόσμου
Ο Νεκτάριος Πετεβίνος μιλώντας στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 σημείωσε χαρακτηριστικά:
«Όλες οι ποινές που αφορούν κεκλεισμένων των θυρών είναι αυτόματα εφέσιμες. Να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι όταν γίνει ποινή κεκλεισμένων ισχύει 8 μέρες μετά. Η τιμωρία θα είναι στο εντός με την Ανόρθωση και εκτός με την ΑΕΛ».