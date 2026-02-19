Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η ΑΕΛ πέτυχε διάνα με την απόκτηση του Ζακάρια Σάβο. Ο Σουηδός επιθετικός ξεκίνησε από το ντεμπούτο του κιόλας την απόσβεση φτάνοντας έως σήμερα τα πέντε γκολ. Θυμίζουμε ότι αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό για τη 16η αγωνιστική όπου πέτυχε το νικητήριο γκολ για το 0-1 της ομάδας του Μαρτίνς. Το θέμα είναι πως ο Πορτογάλος τεχνικός θέλει γκολ και από άλλους ποδοσφαιριστές ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων της ομάδας σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Αρκεί να πούμε εδώ πως ο Σάβο έχει πετύχει τα πέντε από τα εννέα γκολ που σκόραρε η ΑΕΛ συνολικά απ' όταν επέστρεψε στην Κύπρο. Ένας εξαιρετικός απολογισμός αλλά αν κανείς κοιτάξει και την άλλη όψη του νομίσματος, εάν καταφέρει η ΑΕΛ να βάλει κι άλλους παίκτες στην εξίσωση του… γκολ, μόνο προς όφελός της θα λειτουργήσει αυτό.