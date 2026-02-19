Σωματείο ΑΠΟΕΛ: Τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα ανανέωσης μελών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟΕΛ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Το Σωματείο Α.Π.Ο.Ε.Λ. επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή η νέα πλατφόρμα εγγραφής και ανανέωσης μελών στο σύνδεσμο https://tickets.apoel.com.cy

Πιο κάτω θα βρείτε αναλυτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες:Ανανέωση συνδρομής υφιστάμενων μελών Τα στοιχεία όλων των μελών, συμπεριλαμβανομένων των Τακτικών, Αρωγών και Παιδικών / Νεαρών μελών, που είχαν τακτοποιημένη τη συνδρομή τους για το έτος 2025, έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα και δεν είναι αναγκαίο να γίνει νέα εγγραφή.Έχουν επίσης αναρτηθεί στην πλατφόρμα τα στοιχεία όσων υπέβαλαν αίτηση εγγραφής μέσω της προηγούμενης πλατφόρμας, αλλά δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρώσουν την πληρωμή.Για να προχωρήσετε με την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας και την ανανέωση της συνδρομής σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για:

1) Ανάκτηση του συνθηματικού:https://tickets.apoel.com.cy/el/anakoinosi/2)

Ανανέωση της συνδρομής:https://tickets.apoel.com.cy/el/odigos-agoras/ Νέα ΜέληΌσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως νέα μέλη θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν λογαριασμό και, στη συνέχεια, να επιλέξουν τη συνδρομή της επιλογής τους.

Οδηγός Αγοράς:https://tickets.apoel.com.cy/el/odigos-agoras/ Νέα και Υφιστάμενα Μέλη (2026) που έχουν ήδη τακτοποιήσει τη συνδρομή τους. Τα στοιχεία των νέων και υφιστάμενων μελών που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους για το έτος 2026 έχουν επίσης αναρτηθεί στην πλατφόρμα.

Για να δείτε τη συνδρομή σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για ενεργοποίηση του λογαριασμού σας:Ανάκτηση του συνθηματικού:https://tickets.apoel.com.cy/el/anakoinosi/Τηλέφωνο Επικοινωνίας για τεχνική υποστήριξη: +357 24 251500.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μελών και τα επιπρόσθετα ωφελήματα ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:https://apoel.com.cy/%ce%b3%ce%b9%ce%bd%ce%b5%ce%bc%ce.../