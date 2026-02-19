ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σωματείο ΑΠΟΕΛ: Τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα ανανέωσης μελών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σωματείο ΑΠΟΕΛ: Τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα ανανέωσης μελών

Σημαντική ανακοίνωση από το Σωματείο των γαλαζοκιτρίνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟΕΛ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Το Σωματείο Α.Π.Ο.Ε.Λ. επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή η νέα πλατφόρμα εγγραφής και ανανέωσης μελών στο σύνδεσμο https://tickets.apoel.com.cy

Πιο κάτω θα βρείτε αναλυτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες:Ανανέωση συνδρομής υφιστάμενων μελών Τα στοιχεία όλων των μελών, συμπεριλαμβανομένων των Τακτικών, Αρωγών και Παιδικών / Νεαρών μελών, που είχαν τακτοποιημένη τη συνδρομή τους για το έτος 2025, έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα και δεν είναι αναγκαίο να γίνει νέα εγγραφή.Έχουν επίσης αναρτηθεί στην πλατφόρμα τα στοιχεία όσων υπέβαλαν αίτηση εγγραφής μέσω της προηγούμενης πλατφόρμας, αλλά δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρώσουν την πληρωμή.Για να προχωρήσετε με την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας και την ανανέωση της συνδρομής σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για:

1)      Ανάκτηση του συνθηματικού:https://tickets.apoel.com.cy/el/anakoinosi/2)     

Ανανέωση της συνδρομής:https://tickets.apoel.com.cy/el/odigos-agoras/  Νέα ΜέληΌσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως νέα μέλη θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν λογαριασμό και, στη συνέχεια, να επιλέξουν τη συνδρομή της επιλογής τους.

Οδηγός Αγοράς:https://tickets.apoel.com.cy/el/odigos-agoras/ Νέα και Υφιστάμενα Μέλη (2026) που έχουν ήδη τακτοποιήσει τη συνδρομή τους. Τα στοιχεία των νέων και υφιστάμενων μελών που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους για το έτος 2026 έχουν επίσης αναρτηθεί στην πλατφόρμα.

Για να δείτε τη συνδρομή σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για ενεργοποίηση του λογαριασμού σας:Ανάκτηση του συνθηματικού:https://tickets.apoel.com.cy/el/anakoinosi/Τηλέφωνο Επικοινωνίας για τεχνική υποστήριξη: +357 24 251500.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μελών και τα επιπρόσθετα ωφελήματα ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:https://apoel.com.cy/%ce%b3%ce%b9%ce%bd%ce%b5%ce%bc%ce.../

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τεσσάρα… πρόκρισης για Στουτγκάρδη - Προβάδισμα για Ερυθρό και Λουντογκόρετς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Από τα καλύτερα παιχνίδια που παίξαμε...» - Το σχόλιο Μπεργκ για το ματς με ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Τσέλιε πήρε το ματς στο 94' και… καραδοκεί για ΑΕΚ - Αποτελέσματα Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα μαγικά του Τετέι δεν έφτασαν στον Παναθηναϊκό και η πρόκριση θα κριθεί στην Τσεχία

Ελλάδα

|

Category image

Η Ομόνοια έχασε τα… άχαστα, το «πλήρωσε» αλλά τίποτα δεν χάθηκε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανησυχία στον ΠΑΟΚ με Λόβρεν - Ενοχλήσεις στο γόνατο και μαγνητική για να φανεί η ζημιά

Ελλάδα

|

Category image

Συγκέντρωση ισχυρών παραγόντων του ΑΠΟΕΛ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάταγμα στον αντίχειρα και δεν παίζει στον τελικό ο Μιλουτίνοβ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θέλουν να σηκώσουν το Conference League οι Ομονοιάτες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καταιγιστικός Παναθηναϊκός, συνέτριψε τον Ηρακλή και έκλεισε ραντεβού με Ολυμπιακό στον τελικό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι φίλοι της Ομόνοιας σε... δράση και το ΓΣΠ «βράζει» πριν τη Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Θέλτα «άλωσε» την Τούμπα και ο ΠΑΟΚ έχει να ανέβει βουνό στην Ισπανία

Ελλάδα

|

Category image

Με «οδηγό» τον Hollingsworth, η Πετρολίνα ΑΕΚ στο Final 4 του Κυπέλλου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Για πρώτη φορά με την τριπλέτα «φωτιά» και τετραπλό ευρωπαϊκό ντεμπούτο η Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΛ έκανε... απόδραση και προκρίθηκε στα ημιτελικά του κυπέλλου μπάσκετ

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη