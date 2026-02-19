Κατέρρευσε σε τρία λεπτά ο Ολυμπιακός και πάει στην Γερμανία για το… θαύμα

Πάλεψε, αλλά πλήρωσε τα λάθη του και γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 2-0 από τη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν καλό αγωνιστικό πρόσωπο σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, έχοντας και ακυρωθέν γκολ για να ανοίξουν το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως είχαν απέναντί τους μία πάρα πολύ ποιοτική αντίπαλο, η οποία βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα δύο φορές μέσα σε διάστημα τριών λεπτών (60', 63') με τον MVP, Πάτρικ Σικ, για να πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στη φάση των «16» του Champions League.

Ατυχία για τον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Πιρόλα, ο οποίος είχε μια σφοδρή σύγκρουση με τον Ρέτσο στο πρώτο ημίχρονο και αναγκάστηκε να βγει από το παιχνίδι με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, ενώ πλέον ο Ολυμπιακός θα ψάξει μια επική ανατροπή στη ρεβάνς της Γερμανίας, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη 24 Φλεβάρη.