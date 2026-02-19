Αρτέτα: «Πληρώνουμε το τίμημα, πάρα πολλά πράγματα πήγαν στραβά»

Εκνευρισμένος με την εικόνα της Άρσεναλ ήταν μετά την ισοπαλία (2-2) με τη Γουλβς ο Μικέλ Αρτέτα, αποτέλεσμα που δίνει τη δυνατότητα στη Μάντσεστερ Σίτι αν νικήσει το παιχνίδι λιγότερο που έχει να φτάσει στους δύο πόντους από τους «κανονιέρηδες».

Ο Ισπανός τεχνικός στις δηλώσεις του στάθηκε στο κάκιστο δεύτερο ημίχρονο, που πολλά πράγματα πήγαν στραβά για την Άρσεναλ.

«Στο δεύτερο ημίχρονο δεν αποδώσαμε σε κανένα επίπεδο, σε κανέναν τομέα των απαιτούμενων προτύπων για να κερδίσει κανείς έναν αγώνα στην Premier League.

Τώρα πληρώνουμε το τίμημα. Πάρα πολλά πράγματα πήγαν στραβά, το ένα μετά το άλλο. Ποτέ δεν αποκτήσαμε καμία κυριαρχία ή έλεγχο του παιχνιδιού», ανέφερε ο Αρτέτα.

