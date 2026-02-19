Εντός έδρας υποχρεώσεις για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Τόσο η ομάδα της Θεσσαλονίκης, όσο και οι πράσινοι της Αθήνας θέλουν να βάλουν βάσεις πρόκρισης ενόψει των ρεβάνς που θα διεξαχθούν την επόμενη Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου. Το ΠΑΟΚ – Θέλτα θα αρχίσει στις 19:45, όπως και οι αγώνες Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Γκενκ, Μπραν – Μπολόνια και Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ. Στις 22:00 θα ακουστεί το πρώτο σφύριγμα στον Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν και στα παιχνίδια Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος, Σέλτικ – Στουτγκάρδη και Λιλ – Ερυθρός Αστέρας.

Για την ενδιάμεση φάση του Conference League, πέραν του Ομόνοια-Ριέκα, θα γίνουν οι εξής αναμετρήσεις: Κουόπιο - Λεχ Πόζναν, Νόα - Άλκμααρ, Σίγκμα Όλομουτς - Λοζάνη, Ζρίνσκι - Κρίσταλ Πάλας (19:45), Σκεντίγια - Σαμσουνσπόρ, Ντρίτα - Τσέλιε και Γιαγκελόνια - Φιορεντίνα (22:00).