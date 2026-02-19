ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντός έδρας υποχρεώσεις για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Οι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας, οι οποίοι συνεχίζουν στην ενδιάμεση φάση του Europa League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, αγωνίζονται στην έδρα τους απέναντι στις Θέλτα και Βικτόρια Πλζεν αντίστοιχα.

Τόσο η ομάδα της Θεσσαλονίκης, όσο και οι πράσινοι της Αθήνας θέλουν να βάλουν βάσεις πρόκρισης ενόψει των ρεβάνς που θα διεξαχθούν την επόμενη Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου. Το ΠΑΟΚ – Θέλτα θα αρχίσει στις 19:45, όπως και οι αγώνες Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Γκενκ, Μπραν – Μπολόνια και Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ. Στις 22:00 θα ακουστεί το πρώτο σφύριγμα στον Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν και στα παιχνίδια Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος, Σέλτικ – Στουτγκάρδη και Λιλ – Ερυθρός Αστέρας.

Για την ενδιάμεση φάση του Conference League, πέραν του Ομόνοια-Ριέκα, θα γίνουν οι εξής αναμετρήσεις: Κουόπιο - Λεχ Πόζναν, Νόα - Άλκμααρ, Σίγκμα Όλομουτς - Λοζάνη, Ζρίνσκι - Κρίσταλ Πάλας (19:45), Σκεντίγια - Σαμσουνσπόρ, Ντρίτα - Τσέλιε και Γιαγκελόνια - Φιορεντίνα (22:00).

