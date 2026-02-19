Νέα σελίδα στη Μαρσέιγ, ανακοίνωσε τον Χαμπίμπ Μπεγιέ

Με τον Χαμπίμπ Μπεγιέ θα βαδίσει στην επόμενη μέρα της η Μαρσέιγ, με τον 48χρονο προπονητή να είναι ο αντικαταστάτης του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.

Ο Σενεγαλέζος είχε αγωνιστεί στους Μασσαλούς όταν ήταν ποδοσφαιριστής και πριν από λίγες ημέρες έλυσε το συμβόλαιό του με τη Ρεν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Μαρσέιγ που θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας.

Ο Μπεγιέ έβαλε την υπογραφεί σε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τη λήξη της φετινής σεζόν, ενώ υπάρχει οψιόν επέκτασης για ένα έτος μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

sport-fm.gr