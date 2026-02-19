ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια: Η παντοκρατορία του Πρόδρομου στο «αιώνιο»

Μετά από σχεδόν 13 χρόνια έχουμε «αιώνιο» ντέρμπι χωρίς τον Πρόδρομο Πετρίδη στην ηγεσία της εταιρείας ΑΠΟΕΛ.

Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω μαζεύοντας τα αποτελέσματα στα ντέρμπι αυτά όπου ο Πρόδρομος Πετρίδης ήταν πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων.

Σε αυτά βλέπουμε την συντριπτική υπεροχή του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Ομόνοια. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες από το 2013 έως σήμερα συναντήθηκαν ανεξαρτήτως θεσμού 49 φορές.

Από αυτά τα παιχνίδια, ο ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε 27 νίκες με την Ομόνοια να κερδίζει μόλις τα 7. Στα υπόλοιπα 15 το αποτέλεσμα έμεινε στην ισοπαλία. Ποσοστιαία, οι νίκες μεταφράζονται σχεδόν στο 60%.

Θυμίζουμε επίσης πως ο πρώτος σκόρερ στα ντέρμπι «αιωνίων» είναι ο Γιώργος Εφραίμ ο οποίος με την φανέλα του ΑΠΟΕΛ σκόραρε εννέα γκολ κόντρα στην Ομόνοια.

Α.Π