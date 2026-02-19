Πρόκριση Ολυμπιακού με 3%!
Τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί για τον Ολυμπιακό, μετά την ήττα από τη Λεβερκούζεν, σύμφωνα με τη γλώσσα της στατιστικής.
Ένα δύσκολο βράδυ ήταν το χθεσινό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος για 60 λεπτά είχε το παιχνίδι στα μέτρα του, αλλά πληγώθηκε από δύο λανθασμένες αποφάσεις-αντιδράσεις και γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Λεβερκούζεν μέσα στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης φάσης του Champions League.
Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να ανέβουν ένα βουνό, όπως αυτό αποτυπώνεται με τη γλώσσα της στατιστικής.
Η γνωστή πλατφόρμα Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες πρόκρισης κάθε ζευγαριού του τρέχοντος γύρου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη πηγή, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συγκεντρώνει μόλις 3% πιθανότητες να περάσει εκείνη στην επόμενη φάση του Champions League.
Από την πλευρά τους, οι «ασπιρίνες» έχουν 97%, τη δεύτερη κορυφαία επίδοση μετά τη Νιούκαστλ, η οποία χθες το βράδυ επικράτησε με 6-1 μέσα στην έδρα της Καραμπάκ.
📊 To make 🔵 UCL Round of 16:— Football Meets Data (@fmeetsdata) February 18, 2026
~100% 🏴 Newcastle Utd [📈+9%]
97% 🇩🇪 Leverkusen [📈+28%]
96% 🇫🇷 PSG [📈+8%]
90% 🇪🇸 Real Madrid [📈+24%]
87% 🇩🇪 Dortmund [📈+30%]
86% 🇹🇷 Galatasaray [📈+55%]
74% 🇪🇸 Atlético Madrid [📈+6%]
58% 🇳🇴 Bodø/Glimt [📈+43%]
--
42% 🇮🇹 Inter [📉-43%]
26% 🇧🇪…
