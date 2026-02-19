Πρόκριση Ολυμπιακού με 3%!

Ένα δύσκολο βράδυ ήταν το χθεσινό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος για 60 λεπτά είχε το παιχνίδι στα μέτρα του, αλλά πληγώθηκε από δύο λανθασμένες αποφάσεις-αντιδράσεις και γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Λεβερκούζεν μέσα στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης φάσης του Champions League.

Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να ανέβουν ένα βουνό, όπως αυτό αποτυπώνεται με τη γλώσσα της στατιστικής.

Η γνωστή πλατφόρμα Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες πρόκρισης κάθε ζευγαριού του τρέχοντος γύρου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη πηγή, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συγκεντρώνει μόλις 3% πιθανότητες να περάσει εκείνη στην επόμενη φάση του Champions League.

Από την πλευρά τους, οι «ασπιρίνες» έχουν 97%, τη δεύτερη κορυφαία επίδοση μετά τη Νιούκαστλ, η οποία χθες το βράδυ επικράτησε με 6-1 μέσα στην έδρα της Καραμπάκ.

📊 To make 🔵 UCL Round of 16:



~100% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle Utd [📈+9%]

97% 🇩🇪 Leverkusen [📈+28%]

96% 🇫🇷 PSG [📈+8%]

90% 🇪🇸 Real Madrid [📈+24%]

87% 🇩🇪 Dortmund [📈+30%]

86% 🇹🇷 Galatasaray [📈+55%]

74% 🇪🇸 Atlético Madrid [📈+6%]

58% 🇳🇴 Bodø/Glimt [📈+43%]

--

42% 🇮🇹 Inter [📉-43%]

26% 🇧🇪… — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 18, 2026

