Ράφα Μπενίτεθ: 25 ματς, 25 διαφορετικές ενδεκάδες, 5 συστήματα

4-2-3-1 13 φορές

Είναι το σύστημα που χρησιμοποιούσε στην καριέρα του σε πολύ μεγάλο βαθμό, σχεδόν αποκλειστικά η συγκεκριμένη διάταξη ήταν η αγαπημένη του και μάλιστα έτσι έφτιαχνε ζευγάρια στους παίκτες του. Ταίριαζε χαρακτηριστικά.

Στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε με το 4-2-3-1 στα πρώτα 7 από τα 10 πρώτα του παιχνίδια. Μόνο με τον Ατρόμητο στο Κύπελλο, σε ένα ματς που όπως είχε δηλώσει ο ίδιος άλλαξε διάταξη “λόγω των αρκετών απουσιών”, την Στουρμ και την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ δεν είχε επιλέξει την τακτική που αναφέραμε. Σε αυτά τα τρία παιχνίδια, είχε επιλέξει 3 κεντρικούς αμυντικούς.

3-4-2-1 6 φορές

Δεύτερη διάταξη που επιλέγει ο Ράφα Μπενίτεθ αρκετά συχνά, είναι η 3-4-2-1. Σε αυτήν, καταφεύγει συνήθως σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ή ελληνικά υψηλού κινδύνου. Έτσι έπαιξε με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Ρόμα, Στούρμ. Φερεντσβάρος και Ατρόμητο.

Ξεκάθαρα, σε αυτά τα ματς δίνει την μπάλα στον αντίπαλο και προσπαθεί να παίξει με μικρή κατοχή. Φαίνεται σαν να μην εμπιστεύεται την αμυντική του γραμμή, την συνοχή της ομάδας του στο αμυντικό κομμάτι καλύτερα.

4-3-3 2 φορές / 4-3-2-1 2 φορές / 4-4-2 1 φορά

Παραλλαγή του 4-2-3-1, το 4-3-3 ο Ισπανός coach το έχει επιλέξει στο ματς με την Πλζεν στο ΟΑΚΑ και με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο στο ματς της Λεωφόρου, τότε που ο Μπακασέτας κινήθηκε στο “8” όπως και ο Τσέριν, με τον Κοντούρη να μένει χαμηλά.

Στο ματς Κυπέλλου με τον Άρη, ο Μπενίτεθ επέλεξε δύο φορ στο βασικό σχήμα. Τεττέη και Σβιντέρσκι ήταν στην κορυφή, ενώ ο Μπακασέτας ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησε στο “8”.

Έχουμε δει και κάτι σαν... ρόμβο, στο ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά, τότε που ο Ισπανός επέλεξε την 4-3-2-1 διάταξη.

Διαφορετικές ενδεκάδες

Αρκετοί οι τραυματισμοί, οι δοκιμές, δεν υπάρχει ενδεκάδα που να είναι ίδια. Αλλαγές στους τερματοφύλακες, στα πλάγια μπακ, παντού.

Αρκετοί παίκτες παίζουν σε διαφορετικές θέσεις:

1. Μπακασέτας στο “8”

2. Καλάμπρια δεξί και αριστερό μπακ

3. Κώτσιρας δεξί και αριστερό μπακ

4. Γέντβαϊ δεξί μπακ

5. Ζαρουρί αριστερό εξτρέμ, αριστερό μπακ χαφ και δεξί εξτρέμ

6. Τσιριβέγια στο “6” και “8”

7. Σιώπης στο “6”, στο “8” ενώ τον είδαμε και στο “10” κάποια λεπτά με την Κηφισιά!

8. Τουμπά στόπερ και αριστερό μπακ

9. Κάτρης στόπερ και αμυντικό χαφ

10. Ρενάτο αμυντικό και επιθετικό χαφ

11. Τσέριν στο “6” και “8”

12. Τετέ στο “10” και δεξί εξτρέμ

Ξεκάθαρα, ο Ράφα Μπενίτεθ αλλάζει πράγματα περισσότερο από ότι έκανε στο παρελθόν. Η συνοχή φαίνεται να μην μπορεί να επιτευχθεί και η ομάδα του να “πονάει” σε αρκετά σημεία...

