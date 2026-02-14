Μπλόκο στον Ολυμπιακό από τον Λεβαδειακό των δέκα παικτών!

Νέο κάκιστο αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός με το 0-0 με τον Λεβαδειακό. Χωρίς επιθετικό σχέδιο που να απέδωσε ακόμα και μετά την αποβολή του Όζμπολτ πέταξε ακόμα 2 βαθμούς στην Λιβαδειά.

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο γηπεδούχος Λεβαδειακός ήταν που ξεκίνησε τον αγώνα με σχηματισμό στο 4-2-3-1: Λοντίγκιν τέρμα, άμυνα με Βήχο, Μάγκνουσον, Κορνέζο και Τσάπρα, κέντρο με Τσοκάϊ και Λαμαράνα, δεκάρι ο Κωστή, άκρα με Βέρμπιτς και Παλάσιος και φορ ο Όζμπλοτ.

Στον Ολυμπιακό η διάταξη με τον Αντρέ Λουίζ πρώτη φορά ως βασικό ήταν: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Μπιανκόν, Ρέτσο και Ροντινέϊ. Κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, δεκάρι ο Τσικίνιο, άκρα με Ζέλσον και Αντρέ Λουίζ και φορ ο Ελ Καμπί.

Φάσεις και από τις δύο ομάδες και αποβολή του Όζμπολτ στο πρώτο 45λεπτο

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο γήπεδο της Λιβαδειάς ο Λεβαδειακός και ο Ολυμπιακός είχαν από μία μεγάλη φάση. Στο 6ο λεπτό οι Βοιωτοί είχαν στιγμή με τον Όζμπολτ τον οποίο έκοψε ο Μπιανκόν και το ίδιο μετά έκανε ο Μπρούνο πάνω στον Κωστή. Στην συνέχεια ο Ελ Καμπί από θέση βολής κόπηκε από τον Κορνέζο μετά από γύρισμα του Ζέλσον.

Στο 28ο λεπτό ο Εσε είχε ένα γυριστό σουτ λίγο έξω ενώ απείλησε και ο Ελ Καμπί με σουτ που κάπου βρήκε (για την ακρίβεια πάνω στον Τσάπρα) και πέρασε κόρνερ αλλά κάλιστα θα μπορούσε να είχε μπει γκολ καθώς για λίγο έφυγε έξω. Στο 39' ο Ζέλσον έκανε ωραίο ελιγμό και μπαλιά στον Λουίζ που πήρε κεφαλιά η οποία πέρασε εκτός. Στο 42ο λεπτό ο Όζμπολτ αποβλήθηκε με 2η κίτρινη μετά το χτύπημά του πάνω στον Τζολάκη την ώρα που έδιωχνε την μπάλα. Πολύ λίγο πριν είχε δει την πρώτη κίτρινη για διαμαρτυρία και έτσι πήγαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Επιθετικό σχέδιο που δεν βγήκε και 0-0

Στην επανάληψη αρχικά στο 51ο λεπτό υπήρξε σουτ του Ζέλσον πάνω σε σώματα. Στο 55' ο Τσικίνιο είχε πλασέ που έβγαλε ο Λοντίγκιν. Στο 57' ο Τσικίνιο είχε σουτ που πήγε κόρνερ. Στο 57' ο Έσε είχε καλή φάση με σουτ λίγο πάνω από τα δοκάρια. Στο 68' ο Λοντίγκιν έβγαλε με γροθιές το φάουλ του Ροντινέϊ. Στο 70ό λεπτό ο Λεβαδειακός σκόραρε με τον Παλάσιος ωστόσο η φάση δεν μέτρηση μετά από φάουλ του Αργεντίνου πάνω στον Νασιμέντο. Στο 74' ο Αντρέ Λουίζ είχε δοκάρι με σουτ του.

Ο Λεβαδειακός διαφοροποίησε - και λόγω της αποβολής του Όζμπολτ - το σχήμα του σε 5-3-1. Στο 90' ο Ελ Καμπί πήγε να βρει δίχτυα με ψαλιδάκι αλλά η μπάλα έφυγε έξω και ενώ δεν την βρήκε γεμάτα. Στις καθυστερήσεις είχε κεφαλιά ο Νασιμέντο που έπιασε εύκολα ο Λοντίγκιν. Το 0-0 έμεινε ως και το τέλος του αγώνα με το επιθετικό σχέδιο των Πειραιωτών να μην αποδίδει.

MVP: Ο Λοντίγκιν μαζί με την άμυνά του. Διαχειρίστηκαν όσο πιο καλά γινόταν την πίεση του Ολυμπιακού. Καλή εικόνα και ο Κορνέζος πίσω.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Εκτός από την άμυνα και το τέρμα του Λεβαδειακού από τον Ολυμπιακό θα βάλουμε κυρίως τον Ζέλσον. Έως εκεί δηλαδή.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Όλος σχεδόν ο Ολυμπιακός μετά την αποβολή του Όζμπολτ. Κακή αντιμετώπιση του αγώνα. Κακή εικόνα από παίκτες - κλειδιά των Πειραιωτών όπως ο Τσικίνιο.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα μπει εδώ η φάση της αποβολής του Όζμπολτ στην λογική ότι άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες από νωρίς. Δεν πλήρωσε με ήττα αυτήν την αποβολή ο Λεβαδειακός.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε τα θέματά της η διαιτησία από πλευράς καρτών και φάουλ. Οι παίκτες του Λεβαδειακού αμφισβήτησαν την απόφαση του Φωτιά να αποβάλλει τον Όζμπολτ, ο οποίος πάντως όπως φάνηκε από το ριπλέι πήγε επικίνδυνα πάνω στον Τζολάκη και τον χτύπησε στην προσπάθειά του να πάρει την μπάλα.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός το ήθελε αυτό το ματς αλλά στο γήπεδο η εικόνα του δεν ήταν καλή μεσοεπιθετικά ακόμα και μετά την αποβολή του Όζμπολτ. Ο Λεβαδειακός από την άλλη με καλή αμυντική τακτική και γενικά διαχείριση του αγώνα πήρε τον βαθμό.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Μάγκνουσον, Κορνέζος, Τσάπρας, Τσοκάϊ, Λαμαράνα (46' Πεντρόζο), Κωστή (90+ λ.τρ. Οζέγκοβιτς), Βέρμπιτς (64' Άμπου Χάνα), Παλάσιος (75' λ.τρ. Νίκας) και Όζμπλοτ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο (84' Γιαζίτζι), Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέϊ (69' Κοστίνια), Έσε, Μουζακίτης (69' Κλέιτον), Τσικίνιο (69' Ντιόγκο Νασιμέντο), Ζέλσον, Αντρέ Λουίζ και Ελ Καμπί.

