«Σύγκρουση τετράδας» στη Λιβαδειά, δεσπόζει το ντέρμπι στην Τούμπα

Το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ δεσπόζει στο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Στη Λιβαδειά δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός ενώ ο Παναθηναϊκός περιμένει την ΑΕΛ.

Σύγκρουση κορυφής στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να περιμένει την ΑΕΚ. Η Ένωση προπορεύεται με τρεις βαθμούς αλλά οι «ασπρόμαυροι» έχουν παιχνίδι λιγότερο (το εκτός με την Κηφισιά που θα διεξαχθεί στις 4/3). Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αποκλείοντας με δύο νίκες τον Παναθηναϊκό (1-0 εκτός και 2-0, την Τετάρτη, εντός). Ακολουθεί, πάντως, το πρώτο ματς με τη Θέλτα για τα Play Off του UEFA Europa League (Πέμπτη 19/2, 19:45 - Τούμπα). Σαφώς πιο ξεκούραστη η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έρχεται από το άνετο πέρασμά της από τις Σέρρες (4-0) ενώ αγνοεί την ήττα στο πρωτάθλημα από τις 26/10, όταν κι είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό με 2-0 στον Πειραιά. Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ είχε περάσει νικηφόρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια κερδίζοντας με 2-0 την ΑΕΚ.

Λεβαδειακός και Ολυμπιακός τίθενται αντιμέτωποι στο «Λάμπρος Κατσώνης», θέλοντας αμφότεροι να ξεπεράσουν απογοητεύσεις. Οι μεν «ερυθρόλευκοι», μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ, γνώρισαν την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον Πειραιά, χάνοντας έδαφος στη μάχη του τίτλου. Κι αυτό καθώς ακολουθεί το πρώτο ματς με τη Λεβερκούζεν (Τετάρτη 18/2, 22:00 - «Γεώργιος Καραϊσκάκης») για τα Play Off του UEFA Champions League. Οι δε Βοιωτοί ηττήθηκαν σε δύο διαδοχικούς αγώνες από τον ΟΦΗ, με 3-2 στο Παγκρήτιο για τη Super League και με 1-0 στη Λιβαδειά για το Κύπελλο, χάνοντας την ευκαιρία να βρεθούν στον πρώτο τελικό της ιστορίας τους. Για την ώρα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παραμένει στην τετράδα, αλλά ο Παναθηναϊκός... έρχεται. Βέβαια, οι «πράσινοι» θα έχουν πεσμένη ψυχολογία μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, αλλά μπροστά υπάρχει ο στόχος της τετράδας και, στη συνέχεια, την Πέμπτη (19/2, 22:00 - «Απόστολος Νικολαΐδης») η Ευρώπη - η πρώτη αναμέτρηση με τη Βικτόρια Πλζεν για τα Play Off του UEFA Europa League. Και το ματς με την ΑΕΛ που κινδυνεύει στη Λεωφόρο κρύβει παγίδες. Οι «βυσσινί» θα παραταχθούν κι εκείνοι με κατεβασμένα φτερά μετά το διασυρμό με 4-1 από τον Παναιτωλικό στη Λάρισα - ήττα που έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών διαδοχικών επιτυχιών (με 4-0 τέρματα).

Με τον Κώστα Μπράτσο για μία ακόμη φορά στο τιμόνι του, ο Βόλος ευελπιστεί να κάνει μία επανεκκίνηση μπαίνοντας στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Οι πέντε διαδοχικές ήττες, με πιο πρόσφατη το 2-0 από τον Αστέρα στην Τρίπολη, έφεραν το φινάλε της συνεργασίας με τον Χουάν Φεράντο, αφού η θέση στην οκτάδα τίθεται σε κίνδυνο. Ο Άρης, μάλιστα, προσπέρασε κι έχει την ευκαιρία να προσθέσει κι άλλο αλάτι στις πληγές των Θεσσαλών. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έμεινε στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στου Χαριλάου αλλά απαιτείται βελτίωση στο επιθετικό κομμάτι. Στο Αγρίνιο, Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης θέλουν να «χτίσουν» πάνω στις νίκες της προηγούμενης αγωνιστικής. Το 4-1 επί της ΑΕΛ στη Λάρισα και το 2-0 επί του Βόλου στην Τρίπολη, ήταν οι πρώτες νίκες εντός 2026 για Παναιτωλικό και Αστέρα, αντίστοιχα. Το «τρίποντο» είναι αυτοσκοπός, καθώς αμφότερες παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία και δε θέλουν να μπλέξουν σε περιπέτειες.

Με φόντο μία θέση στα Play Off 5-8, Κηφισιά και ΟΦΗ κοντράρονται στη Νεάπολη. Οι Κρητικοί είναι σε τρομερή κατάσταση μέσα στο 2026 και θα χρειαστεί να ξεπεράσουν το... μεθύσι της πρόκρισης για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πανηγύρισε δυο διαδοχικές νίκες επί του - τρομερού φέτος - Λεβαδειακού, αρχικά με 3-2 στο Ηράκλειο για το πρωτάθλημα κι εν συνεχεία με 1-0 στη Λιβαδειά για το Κύπελλο. Αντίθετα, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει... υποστεί καθίζηση όπως μαρτυρούν οι επτά αγωνιστικές δίχως νίκη (τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες και μετά τέσσερις συνεχόμενες ήττες, πιο πρόσφατη το 0-1 από τον Ατρόμητο). Στο Περιστέρι, τέλος, ο Ατρόμητος στοχεύει σε μία ακόμη νίκη που θα του αυξήσει τις πιθανότητες εισόδου στην οκτάδα. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ έρχεται από το «διπλό» επί της Κηφισιάς και το έργο της απέναντι στον ουραγό Πανσερραϊκό είναι, θεωρητικά, εύκολο. Εκτός αν τα «λιοντάρια» του Ζεράρ Σαραγόσα θυμηθούν το προσωνύμιό τους, κάτι που δεν κάνουν εδώ και τρεις αγωνιστικές (0-0-3 με 1-9 τέρματα).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 17:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 19:30 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 20:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ - Άρης Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 17:30 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά - ΟΦΗ 19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος - Πανσερραϊκός