Στρακόσα: «Θα είναι μάλλον το πιο δύσκολο ντέρμπι αυτής της σεζόν αλλά χρωστάμε κάτι στον ΠΑΟΚ»

Στρακόσα: «Θα είναι μάλλον το πιο δύσκολο ντέρμπι αυτής της σεζόν αλλά χρωστάμε κάτι στον ΠΑΟΚ»

Ο Θωμάς Στρακόσα με δηλώσεις που παραχώρησε στα κανάλια Novasports μίλησε για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα τονίζοντας πως η ΑΕΚ χρωστάει κάτι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για την ήττα του πρώτου γύρου.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Θωμάς Στρακόσα:

«Είναι ξεκάθαρα θετικό το κλίμα, ερχόμαστε από μια καλή περίοδο, πιστεύω θα είναι ένα σημαντικό ντέρμπι για εμάς και αυτούς, ελπίζω να είναι ένα ωραίο θέαμα για τον κόσμο αλλά να βγουμε κερδισμένοι εμείς».

Πως περιμένει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Θεωρώ ότι θα είναι μάλλον το πιο δύσκολο ντέρμπι αυτής της σεζόν, είμαστε σε καλή στιγμή εμείς και αυτοί. Εμείς και ο ΠΑΟΚ, είμαστε οι δυο καλύτερες ομάδες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα τους, ξέρουμε ότι μας είχε πονέσει η ήττα στο μεταξύ μας ντέρμπι του πρώτου γύρου στην έδρα μας που δεν ήμασταν καλοί, τους χρωστάμε και εμείς κάτι».

Για τη δική του εξαιρετική απόδοση: «Θεωρώ ότι είμαι πολύ καλά με την οικογένεια μου και την κοπέλα μου πίσω στο σπίτι μου, όποτε αυτό και το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα που είναι θετικό, με βοηθάει και μπορώ να βγάλω τον καλύτερο μου εαυτό».

Ποια είναι η καλύτερη του απόδοση μέχρι τώρα: «Ελπίζω η επόμενη (γέλια). Μάλλον αυτή με την Τρίπολη»!

sdna.gr 

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη