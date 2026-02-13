Φιλικό με Παραγουάη στο «Καραϊσκάκης» για την Εθνική τον Μάρτιο
Η Εθνική Ελλάδος θα υποδεχθεί την Παραγουάη στις 27 Μαρτίου στο «Καραϊσκάκης», σε δεύτερη ιστορικά συνάντηση των δύο ομάδων, 16 χρόνια μετά το φιλικό του 2010 στην Ελβετία.
Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα είναι μόλις η δεύτερη στην ιστορία μεταξύ των δύο εθνικών ομάδων. Η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2010, στο Stadion Schutzenwiese της Ελβετίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής.
Τότε, η Παραγουάη είχε επικρατήσει 2-0, χάρη στα γκολ των Βέρα στο 9ο λεπτό και Μπάριος στο 25'. Δεκαέξι χρόνια μετά, Ελλάδα και Παραγουάη διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους, αυτή τη φορά επί ελληνικού εδάφους.
