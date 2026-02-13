ΑΕΚ: Ο ρόλος του Γκατσίνοβιτς στα απαιτητικά παιχνίδια και τι σημαίνει αυτό εν όψει ΠΑΟΚ

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, μπορεί να μετρά 988' λεπτά συμμετοχής αλλά σε όλα (σχεδόν) τα απαιτητικά ματς ήταν σημαντικός παίζοντας είτε στο «10», ως ελεύθερος, πίσω από τον Λούκα Γιόβιτς είτε στην αριστερή πλευρά. Εξυπηρετώντας πάντα, σε τακτικό επίπεδο, τον ρόλο του. Με την Φιορεντίνα στην Ιταλία ο Νίκολιτς επιλέγοντας ως διάταξη το 4-3-2-1 είχε χρησιμοποιήσει τον Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Γιόβιτς (ο δεύτερος παίκτης που κινούνταν εκεί ήταν ο Κοϊτά) με το πλάνο να βγαίνει απόλυτα καθώς η Ένωση είχε πραγματοποιήσει μια εξαιρετική εμφάνιση, ενώ τη νίκη την είχε υπογράψει ο «Γκάτσι» με το γκολ που είχε πετύχει, πιάνοντας ο ίδιος και στο σύνολο πολύ υψηλά στάνταρ απόδοσης.

Με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ο Νίκολιτς είχε επιλέξει ως διάταξη το 4-2-3-1 έχοντας τον Ζοάο Μάριο αριστερά και τον Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Γιόβιτς. Ο «Γκάτσι» και σε εκείνο το παιχνίδι είχε πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη εμφάνιση κερδίζοντας μεταξύ άλλων την αποβολή του Τουμπά και δίνοντας πολλές βοήθειες στην ΑΕΚ σε τακτικό επίπεδο.

Φυσικά ο Γκατσίνοβιτς είχε βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα και στο 4-0 επί του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια ξεκινώντας όμως εκεί σαν αριστερός χαφ αφού ο Νίκολιτς είχε επιλέξει ως διάταξη το 4-4-2 με Βάργκα-Γιοβιτς, ενώ στην ίδια θέση χρησιμοποιήθηκε και στο πρόσφατο 1-1 με τον Ολυμπιακό. Ο Νίκολιτς είναι φανερό πως σε τέτοιου είδους απαιτητικά παιχνίδια ποντάρει στην εμπειρία, την ποιότητα, την τακτική παιδεία αλλά και την μαχητικότητα του Γκατσίνοβιτς ο οποίος ανεξάρτητα τον ρόλο που του δίνεται μπορεί εντός τερέν να βοηθήσει και στις δύο μεριές του γηπέδου.

Εν όψει του ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς είναι σαφώς από τα φαβορί για να πάρει φανέλα βασικού για τους λόγους που προαναφέραμε ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι ρόλο θα εξυπηρετεί. Αν ο Νίκολιτς επιλέξει το 4-4-2 με δύο καθαρόαιμα φορ (Γιόβιτς-Βάργκα) τότε ο Γκατσίνοβιτς το πιθανότερο είναι να πάει αριστερά, αν επιλέγει ως διάταξη το 4-2-3-1 τότε δεν αποκλείεται να μεταφερθεί πίσω από τον επιθετικό και στις πλευρές να δούμε Κοϊτά και Λιούμπιτσιτς ή Ελίασον.

Αν τώρα, η ΑΕΚ διαφοροποιήσει εντελώς το σχήμα της και πάει σε ένα στυλ Φλωρεντίας με γεμάτο άξονα και δυο παίκτες πίσω από τον Γιόβιτς, μια διάταξη δηλαδή 4-3-2-1, τότε το δίδυμο των Γκατσίνοβιτς-Κοϊτά θα ήταν το επικρατέστερο για να κινείται σε έναν σύνθετο ρόλο πίσω από τον σέντερ-φορ. Το σίγουρο είναι πως ο Νίκολιτς μέχρι τώρα δοκιμάζει αρκετά πράγματα στις προπονήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση για τις τελικές του επιλογές. Βάσει των όσων έχουμε δει μέχρι τώρα πάντως σε προηγούμενα παιχνίδια, ο Γκατσίνοβιτς είχε πάντα έναν ρόλο και συνήθως με το παιχνίδι του ήταν και πολύ επιδραστικός, ιδίως στα μεγάλα παιχνίδια.

